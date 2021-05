Çaglar Söyüncü kopt Manchester City naar landstitel

Dinsdag, 11 mei 2021 om 20:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:02

Manchester City is de nieuwe landskampioen van Engeland na een nederlaag van Manchester United. Het team van manager Ole Gunnar Solskjaer moest dinsdagavond niet verliezen van Leicester City om de landstitel voortijdig naar de stadsgenoot te laten gaan, maar de bezoekers verlieten Old Trafford met een 1-2 zege. Met nog drie speeldagen te gaan is Manchester City niet meer te achterhalen door Manchester United: tachtig om zeventig punten.

In vergelijking met de 3-1 zege op Aston Villa zette Solskjaer, met oog op het drukke programma van deze maand, liefst tien andere namen op het wedstrijdformulier, onder wie Donny van de Beek en Premier League-debutanten Anthony Elanga en Amad Diallo. Leicester City startte goed en ging na tien minuten verdiend aan de leiding op Old Trafford. Dat deed het team van manager Brendan Rodgers bovendien op heerlijke wijze: na een goede actie van Youri Tielemans aan de rechterkant volgde een dito voorzet richting de verste paal, waar Luke Thomas de bal perfect in de rechterbovenhoek mikte. David de Gea was volslagen kansloos op de inzet van de jonge linksback: 0-1.

Manchester United had slechts vijf minuten nodig om de achterstand weg te poetsen. Thomas ging niet met volle kracht een duel met Diallo aan, waarna Mason Greenwood de bal kreeg en hij het leer na een individuele actie uiterst precies laag in de linkerhoek mikte: 1-1. Opvallend: het was sinds mei 2006 (!) niet meer in de Premier League voorgekomen dat twee tieners, Diallo en Greenwood, een doelpunt tot stand lieten komen. In het resterende half uur hadden de teams van Solskjaer en Rodgers moeite om het spel te maken en met name het verval van de bezoekers richting de onderbreking was zichtbaar.

De Gea werd na de voltreffer van Thomas niet meer getest tot de pauze. Leicester City maakte na rust echter een betere indruk en begon Manchester United onder druk te zetten. Na een uur spelen voorkwam De Gea met een goede redding dat Kelechi Iheanacho kon scoren, maar enkele minuten later viel alsnog de 1-2. Na voorbereidend werk van Marc Albrighton ontsnapte Çaglar Söyüncü aan de aandacht van de net ingevallen Marcus Rashford en kopte hij de bal snoeihard achter De Gea: 1-2.

De entree van Edinson Cavani, Paul Pogba en Bruno Fernandes kon United niet behoeden voor een nederlaag. Leicester City staat nu met 66 punten op de derde plek in de Premier League en is zo goed als zeker van een plek in de top vier. De bovenste vier ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League.

Voor Manchester City is het de zevende keer dat het zich landskampioen mag noemen. Eerder gebeurde dat in 1937, 1968, 2012, 2014, 2018 en 2019. Eerder dit seizoen won Manchester City al de League Cup door Tottenham Hotspur in de finale met 1-0 te verslaan. De ploeg van manager Josep Guardiola staat op 29 mei ook nog tegenover Chelsea in de eindstrijd van de Champions League.