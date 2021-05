De Boer over rechtsbackpositie: ‘Hem kun je rustig tegen een topspeler zetten’

Zondag, 9 mei 2021 om 11:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:54

Frank de Boer staat zondagmorgen bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN uitgebreid stil bij zijn keuzes op de rechtsbackpositie. De bondscoach experimenteerde tot op heden met verschillende spelers, onder wie Kenny Tete, Hans Hateboer en Denzel Dumfries. Ook de naam van Rick Karsdorp wordt niet onbesproken gelaten in het voetbalpraatprogramma, daar de oud-Feyenoorder aan een sterk seizoen bezig is bij AS Roma. Op de linksbackpositie laat Hans Kraay junior de naam van Mitchel Bakker vallen.

"Ik heb helemaal geen twijfels over Dumfries", reageert De Boer lichtelijk gepikeerd als Kraay junior vraagt waar de twijfel zit voor wat betreft de rechtsback en aanvoerder van PSV. "Hij heeft heel veel belangrijke wedstrijden gespeeld. Hij heeft niet alles gespeeld omdat PSV in die tijd ook Europees speelde. Dan ga je afwegingen maken met het oog op een gezonde herstelperiode. Op dat moment was het verschil tussen Hateboer en Dumfries niet heel groot. Niemand heeft garanties. Dumfries staat er goed op op dit moment. Hij is vrij steady dit seizoen."

De Boer gaf onder meer in de wedstrijd om de Nations League tegen Polen (1-2 winst) de voorkeur aan Hateboer, terwijl tegen Turkije (4-2 verlies) Tete weer de voorkeur kreeg. "Tete speelt ook vaak als wingback", trekt De Boer de vergelijking met Karsdorp. "Maar dat is vaak gereserveerder. In verdedigend opzicht kun je Tete prima tegen een topspeler zetten, die heeft dan een hele lastige avond kan ik je vertellen. Karsdorp is meer van het langs de lijn denderen, zoals Hateboer en Dumfries dat ook kunnen. Dan moet je keuzes maken. Spelers als Owen Wijndal en Dumfries zijn op hun best als de buitenspeler de bal heeft en ze moeten er tien of vijftien meter overheen denderen. Bij AZ doet Owen Wijndal dat goed met Jesper Karlsson, dat is soms niet te verdedigen."

Ook op de linksbackpositie is het allesbehalve een uitgemaakte zaak met het oog op het komende EK. Wijndal genoot de meest recente interlands het vertrouwen van de bondscoach, terwijl Kraay junior de naam van Bakker laat vallen. "Zou jij niet een keer tegen hem zeggen: 'Een linksback moet de bal niet vijftien keer onder zijn voetzolen leggen'. Daar word je toch gek van?", aldus Kraay junior. "Uiteindelijk gaat het erom dat het functioneel is", vertelt De Boer. "Als hij direct een bal diep had kunnen spelen is het niet functioneel. Mitchel maakt een fantastische ontwikkeling door. Hij beschikt over veel potentie. Hij heeft snelheid, goede lengte en is vaardig aan de bal."