Lille nog twee zeges verwijderd van landstitel na prachtige goal Burak Yilmaz

Vrijdag, 7 mei 2021 om 22:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:05

Lille OSC heeft vrijdagavond een belangrijke stap gezet richting de titel in Frankrijk. In le derby du Nord met RC Lens genoten de bezoekers voor rust al een comfortabele 0-2 voorsprong, die na de pauze nog verder werd uitgebreid: 0-3. Burak Yilmaz was met twee treffers en een assist wederom de grote man aan de kant van les Dogues. Dankzij de zege gaat Lille (79 punten) steviger aan kop in de Ligue 1, waarin Paris Saint-Germain (75) de tweede positie bezet. De Parijzenaars kunnen zondagavond het gat met de koploper weer verkleinen tot een punt, mits er gewonnen wordt op bezoek bij Stade Rennes.

De ploeg van trainer Christophe Galtier schoot uit de startblokken in het Stade Bollaert-Delelis. Na exact zestig seconden werd Jonathan Bamba op hardhandige wijze gevloerd door Seko Fofana, waarna arbiter Clément Turpin resoluut naar de stip wees. Yilmaz nam zijn verantwoordelijkheid en schoot op overtuigende wijze binnen: 0-1. Daarmee was Lens ook wakkergeschud. De thuisploeg nam initiatief en kreeg via Ignatius Ganago en Fofana enkele mogelijkheden op de gelijkmaker, maar tien minuten voor rust kreeg Lens een tegenvaller te verwerken.

Nadat Clément Michelin na een klein half uur spelen al een gele kaart gepresenteerd kreeg, ging de linksback vijf minuten later wederom in de fout. In duel met Zeki Çelik gebruikte Michelin op harde onreglementaire wijze zijn elleboog, wat hem de tweede gele kaart van de wedstrijd opleverde. Nog voor het rustsignaal profiteerde Lille van de overtalsituatie. Boubakary Soumaré gaf de bal in de as van het veld aan Yilmaz, die vanaf circa dertig meter besloot uit te halen en dat voortreffelijk deed: 0-2. Het wonderschone afstandsschot leverde veteraan alweer zijn vijftiende competitietreffer op.



Na de thee kwam Lille nauwelijks meer in de problemen en kon men het duel rustig uitspelen. Een derde treffer werd nog wel gevonden. Van buiten het zestienmetergebied beproefde Samba zijn geluk met een houdbaar ogend schot, dat echter niet overtuigend gekeerd werd door doelman Jean-Louis Leca. Vervolgens was Jonathan David er als de kippen bij om uit de rebound de 0-3 op het scorebord te zetten. Het duel werd vervolgens koelbloedig uitgespeeld door Lille, dat nog maar twee overwinningen nodig heeft om zich te verzekeren van de landstitel. Een thuisduel met AS Saint-Etienne en een wedstrijd op bezoek bij Angers SCO vormen de laatste struikelblokken richting het vierde landskampioenschap in de clubhistorie.