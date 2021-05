Zinderende ontknoping lonkt na misstap van De Graafschap

Vrijdag, 7 mei 2021 om 21:59 • Chris Meijer • Laatste update: 22:12

De ontknoping in de strijd om het tweede promotieticket in de Keuken Kampioen Divisie laat nog een halve week op zich wachten. De Graafschap verspeelde op bezoek bij Jong Ajax punten na een 1-1 gelijkspel. Go Ahead Eagles (2-1 zege op NEC Nijmegen) en Almere City (1-3 zege op Jong FC Utrecht) maakten geen fout en naderen de Superboeren tot op twee punten, terwijl de achterstand van NAC Breda na een 2-0 zege op MVV Maastricht drie punten bedraagt. De Graafschap krijgt komende woensdag bezoek van Helmond Sport, Go Ahead speelt uit tegen Excelsior, Almere City neemt het in eigen huis op tegen Jong PSV en NAC treft in Leeuwarden kampioen SC Cambuur. Overigens is ook de strijd om de vierde periodetitel nog niet beslist: Cambuur won weliswaar met 0-1 van FC Dordrecht, maar zag naaste achtervolger Go Ahead eveneens geen fout maken.

Jong Ajax - De Graafschap 1-1

Nadat De Graafschap door de fans hartstochtelijk was uitgezwaaid op weg naar Amsterdam, had trainer Mike Snoei eenmaal op De Toekomst aangekomen een verrassing in petto. Ralf Seuntjens vervulde nadat bekend werd dat hij volgend seizoen voor NAC Breda zal spelen wekenlang een reserverol, maar kreeg nu een basisplaats toebedeeld. De eerste grote kans was na zeventien minuten spelen voor Seuntjens, die zijn schot gekeerd zag worden door doelman Daan Reiziger. Het eerste doelpunt viel echter aan de andere kant. Kenneth Taylor werd aangespeeld binnen het strafschopgebied, kapte Jordy Tutuarima uit en schoot in de lange hoek raak.

De volgende mogelijkheid was voor Lassina Traoré, die zich kort daarna met een blessure moest laten vervangen door Alex Méndez. De Graafschap liet zich voor rust nog zien via Elmo Lieftink en Daryl van Mieghem, maar kreeg de grootste kans al vroeg in de tweede helft. Seuntjens raakte de paal, waarna Enric Llansana de bal net op weghaalde voor de inglijdende Toine van Huizen. Laatstgenoemde kopte kort daarna op aangeven van Van Mieghem de gelijkmaker tegen de touwen. Lieftink was vervolgens heel dicht bij de 1-2, maar zijn poging belandde op de lat. In de slotfase dook Jonathan Opoku nog op in kansrijke positie, waarna Reiziger zijn inzet gemakkelijk kon klemmen. Ondanks een hevig slotoffensief in de tien minuten blessuretijd - waarin Lieftink nog een kans kreeg, een inzet van Ted van de Pavert van de lijn gehaald werd en Jasper van Heertum van dichtbij naast schoot - vond De Graafschap niet de vurig gewenste treffer,

Go Ahead Eagles - NEC Nijmegen 2-1

Go Ahead Eagles werd tegen nummer zes NEC razendsnel in het zadel geholpen. Terry Lartey Sanniez verspeelde op de rand van zijn eigen strafschopgebied de bal aan Luuk Brouwers, die het cadeautje dankbaar uitpakte en al na zes minuten spelen de openingstreffer op het scorebord zette. Een kleine twintig minuten later verdubbelde de thuisploeg de marge. Sam Hendriks schoot raak vanaf elf meter, nadat Jonathan Okita Martijn Berden had gevloerd binnen het strafschopgebied. Kort voor rust werd NEC teruggeholpen in de wedstrijd. Jordy Bruijn incasseerde een overtreding en tekende zelf voor de 2-1.

De eerste mogelijkheden van de tweede helft waren voor NEC, via Okita en Rangelo Janga. De bezoekers konden het overwicht in de tweede helft na een beginfase met de nodige mogelijkheden echter niet omzetten in grote kansen. Uiteindelijk was het doelman Jay Gorter die Go Ahead op de been hield. Met een katachtige reflex voorkwam hij een doelpunt van Bruijn in de korte hoek. Mede daardoor hield Go Ahead stand, waardoor volgende week nog beslag kan worden gelegd op een Eredivisie-ticket en/of de vierde periodetitel.

Jong FC Utrecht - Almere City FC 1-3

Almere mocht al in de negende minuut een strafschop nemen na een overtreding op John Yeboah. Die werd door Thomas Verheydt via de lat over geschoten, maar een kwartier later kregen de bezoekers een nieuwe poging vanaf elf meter, toen Ryan Koolwijk onderuit ging. Ditmaal stond Verheydt de penalty af aan Daniël Breedijk, die de bal binnenschoot: 0-1. Almere vergrootte de voorsprong na een prachtige aanval over de linkerflank. John Yeboah combineerde met Koolwijk en Verheydt en rondde zelf in de korte hoek af: 0-2.

Jong FC Utrecht bracht de spanning 32 seconden na rust terug. Mees Rijks legde de bal breed op de net ingevallen Odysseus Velanas, die van vijftien meter raak schoot: 1-2. Het regende daarna kansen voor de Utrechtse beloften, maar Jeredy Hilterman en Velanas kregen de bal er niet in. Almere City bleef zodoende op de been en besliste in de 77ste minuut het duel, toen Ilias Alhaft de bal beheerst binnen schoot: 1-3.

NAC Breda - MVV Maastricht 2-0

Bij NAC zat Maurice Steijn tegen MVV weer op de bank, nadat hij na een trip naar Ibiza in thuisquarantaine had gezeten en negatief getest werd op het coronavirus. Het duurde tot een klein halfuur voor de wedstrijd werd opengebroken. Luc Mares tikte Mounir El Allouchi aan binnen het strafschopgebied, waarna de middenvelder de gegeven penalty zelf benutte. NAC behield na de openingstreffer het initiatief, wat resulteerde in kansen voor Marouan Azarkan en El Allouchi. NAC verzuimde echter de score uit te bouwen en hield MVV daarmee in de wedstrijd. Zo moest Nick Olij een kwartier voor het einde plotseling reddend optreden bij een inzet van Koen Kostons. Na 77 minuten spelen zorgde El Allouchi voor de beslissing: de middenvelder schoot de bal fraai over de uitgekomen doelman Mike Havekotte heen en bepaalde de eindstand op 2-0.

FC Dordrecht - SC Cambuur 0-1

Na twee weken van feest sluit kampioen Cambuur het seizoen af met een uitwedstrijd tegen FC Dordrecht en een thuisduel met NAC Breda. Aan De Krommedijk kon de ploeg van trainer Henk de Jong zich verzekeren van de vierde periodetitel, mits er gewonnen werd én Go Ahead punten zou verspelen. Na een aftastende beginfase kwamen de bezoekers met 22 minuten op de klok op voorsprong. Scheidsrechter Stan Teuben legde de bal op de stip na een overtreding op Giovanni Korte, waarna Robert Mühren vanaf elf meter doelpunt nummer 36 van het seizoen tegen de touwen schoot. Cambuur hield FC Dordrecht lang in leven en kwam kort na de rust met de schrik vrij, toen een doelpunt van Kevin Jansen werd afgekeurd wegens buitenspel. Michael Breij raakte daarna nog de paal, maar in de 0-1 stand kwam geen verandering meer.

Jong PSV - FC Volendam 0-1

De beste kansen in de openingsfase waren voor Jong PSV. Jeremy Antonisse schoot na een goede actie naast, terwijl het harde schot van Nigel Thomas gepakt werd door doelman Nordin Bakker. Na een half uur volgde de eerste grote kans voor FC Volendam, dat Martijn Kaars op de doellijn zag worden afgestopt. De rechterspits slaagde er een kwartier voor tijd alsnog in om te scoren. Kaars liet zich een kwartier voor tijd in het strafschopgebied aanspelen en draaide in zijn aanname weg bij zijn directe tegenstander, om de bal vervolgens laag binnen te schuiven: 0-1. Het was voor de vijfde wedstrijd op rij dat de aanvaller wist te scoren. In de slotfase voorkwam Bakker met een katachtige reflex dat Johan Bakayoko gelijk kon maken voor Jong PSV.

Roda JC Kerkrade - FC Eindhoven 2-1

Het was de ploeg van trainer Jurgen Streppel die het voortouw nam in de openingsfase van het duel. Doelman Ruud Swinkels bracht redding op een hard schot van Patrick Pflücke, terwijl Dylan Vente het vizier tot tweemaal toe niet op scherp had staan. Toch kwam Eindhoven op slag van rust op voorsprong. Na een carambole voor het vijandige doel kon Jort van der Sande op enigszins gelukkige wijze binnenschieten: 0-1. Ruim tien minuten na rust kwam Roda JC langszij. Mitchel van Rosmalen leverde de bal op onfortuinlijke wijze in bij Vente, die Erik Falkenburg vervolgens in de gelegenheid bracht om van dichtbij binnen te tikken. Uiteindelijk kregen de Limburgers nog waar ze recht op hadden. Kees Luijckx zorgde ruim vijf minuten voor tijd op aangeven van Ali Messaoud voor de 2-1 eindstand.

Jong AZ - Excelsior 2-1

Een knappe aanval van Excelsior leverde in de zevende minuut de openingstreffer op. Thomas Oude Kotte stuurde Elías Már Ómarsson weg, die een-op-een met Beau Reus rustig bleef: 1-0. De beloften van AZ kwamen tien minuten later terug in de wedstrijd, toen Jelle Duin van een meter of acht al glijdend scoorde: 1-1. Reuven Niemeijer raakte daarna uit een voorzet de paal namens de Rotterdammers. Jong AZ kreeg vlak voor rust een penalty, toen Yusuf Barasi van achter werd aangetikt. Het was opnieuw Duin die scoorde: 2-1. De zeventienjarige Ernest Poku had de wedstrijd in de tweede helft kunnen beslissen, maar mikte in vrije positie hoog over. Een tackle van Julian Baas op Barasi leverde eerstgenoemde nog rood op. Ómarsson miste in de slotfase nog een enorme een-op-een-kans op de gelijkmaker.

Helmond Sport - TOP Oss 1-1

In de Noord-Brabantse derby was het TOP Oss dat na 43 speelminuten terecht op voorsprong kwam. Nadat Kyvon Leidsman enkele minuten eerder oog in oog met doelman Robin Mantel verzuimde af te ronden, trok de spits uiteindelijk toch aan het langste eind. Leidsman werd aangespeeld door Joshua Jeremiah Sanches en rondde koelbloedig af: 0-1. Ondanks het tegenvallende veldspel kwam Helmond Sport vijf minuten voor tijd nog langszij. Boyd Reith bediende vanaf de rechterkant van het veld Lance Duijvestijn, die het leer ter hoogte van de rand van de zestien vakkundig langs doelman Bo Geens schoof: 1-1.