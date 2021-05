Opnieuw bekende Feyenoord-kroeg opgeschrikt door een explosie

Vrijdag, 7 mei 2021 om 08:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:34

Rotterdam-Zuid is in de nacht van donderdag op vrijdag wederom opgeschrikt door een explosie bij een Feyenoord-café. Het voorval vond plaats bij café The Hide Away op het Kreekplein, zo weet het Algemeen Dagblad vrijdagochtend te melden. Er zijn geen gewonden gevallen. Eerder deze week was café 't Haantje op Zuid, eveneens een bekende Feyenoord-kroeg, het doelwit.

Rond half twee vannacht ging er een explosief af in café The Hide Away en het vermoeden is dat het een vuurwerkbom betrof. Bewoners hoorden een harde knal en schakelden gelijk de brandweer in. Er was geen brand in de kroeg, maar wel de nodige rookontwikkeling. De schade na de explosie is groot. De brandweer wist verdere schade te voorkomen door het plafond van binnenuit te open en het vuur op tijd te doven. Door de snelle en kordate actie kon het vuur zich niet verder verspreiden naar andere omliggende panden.

Of er een verband is tussen de explosies bij The Hide Away en café 't Haantje kan de Rotterdamse politie nog niet zeggen. Ook over een eventueel verband met de Klassieker tegen Ajax van zondag kunnen geen mededelingen worden gedaan. Rob de Kreek, mede-eigenaar van café The Hide Away, is 'doodziek' van de vuurwerkbom die door de brievenbus zijn pand werd binnengegooid. "Zelfs de achterruit van de keuken is eruit geblazen en de gevel is ontzet. Er heeft gelukkig geen brand gewoed, er is alleen heel veel rookontwikkeling", zo valt te lezen in een verklaring op Facebook. De eigenaar van het café hoopt na het sporenonderzoek van de politie snel weer open te kunnen. "Al vrezen we dat naar aanleiding van de sluiting van 't Haantje ook wij voorlopig dicht moeten blijven." Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft café 't Haantje voor twee weken gesloten. Wat er met The Hide Away gaat gebeuren is nog niet bekend.

Er is inmiddels een inzamelingsactie gestart om The Hide Away te steunen op financieel gebied. Vrijdagochtend was er al 1.200 euro ingezameld. Bijna tegelijk met de explosie bij het café ging er een explosief af in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Acht gezinnen moesten hierdoor tijdelijk hun huis uit. Later in de nacht van donderdag op vrijdag was er een ontploffing bij een flatgebouw in Rotterdam-Schiebroek. Ook in dit geval moesten mensen tijdelijk hun woning verlaten. Er zou een vuurwerkbom zijn gebruikt.