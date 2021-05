Villarreal houdt Arsenal in bedwang en voorkomt volledig Engelse finale

Donderdag, 6 mei 2021 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:00

Villarreal heeft zich ten koste van Arsenal voor het eerst geplaatst voor een Europese finale. De nummer zes van LaLiga hield Arsenal in Londen op een 0-0 gelijkspel en dat was na de eerdere 2-1 overwinning voldoende om de eindstrijd van de Europa League te halen. Villarreal stond in gedeelten van de wedstrijd met de rug tegen de muur en kwam goed weg toen Pierre-Emerick Aubameyang in de slotfase op de paal kopte, maar over het het geheel kwam Arsenal tekort om de Spanjaarden echt het leven zuur te maken. Zodoende blijft een geheel Engelse finale uit en neemt Villarreal het op tegen Manchester United. Arsenal lijkt de laatste kans voor deelname aan Europees voetbal in het volgend seizoen te hebben verspeeld.

Mikel Arteta voerde liefst zeven wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Newcastle United (0-2) van zondag. Bernd Leno, Rob Holding, Pablo Mari, Thomas Partey, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka en Nicolas Pépé speelden in plaats van Mathew Ryan, David Luiz (geblesseerd), Gabriel, Mohamed Elneny, Dani Ceballos (geschorst), Willian en Gabriel Martinelli. Collega-trainer Unai Emery, die zich voor de vijfde keer plaatste voor een Europa League-finale, koos tegen zijn oude club voor zes nieuwe namen na de 1-0 zege op Getafe: Gerónimo Rulli, Raúl Albiol, Alfonso Pedraza, Francis Coquelin, Manu Trigueros en Gerard Moreno maakten hun entree ten koste van Sergio Asenjo, Ramiro Funes Mori, Pervis Estupinan, Étienne Capoue (geschorst), Dani Raba en Moi Gómez.

Aubameyang maakt bijna de eerste van de avond! De spits, net hersteld van malaria, schiet tegen de buitenkant van de paal. #rtl7 #UEL #arsvil pic.twitter.com/LC89Ka3l2Z — VTBL ? (@vtbl) May 6, 2021

Samuel Chukwueze zorgde in de vierde minuut voor het eerste doelgevaar. De linksbuiten van Villarreal werd bediend door Mario Gaspar, schoot vanaf de rand van het strafschopgebied met zijn linkerbeen en zag Leno redding brengen. Dani Parejo schoot namens Villarreal net over, waarna Aubameyang met een diagonale uithaal de buitenkant van de paal trof, toen de bal in het strafschopgebied voor de buitenkant van zijn voet belandde. Zeven minuten voor rust waagde Aubameyang opnieuw een schot; doelman Rulli liet de bal aanvankelijk uit zijn handen glippen, maar herstelde zijn fout op tijd. Tussendoor incasseerde Villarreal een domper, want Chukwueze werd per brancard afgevoerd met een ogenschijnlijk serieuze blessure.

Het was de enige serieuze klap voor Villarreal in de eerste helft. De bezoekers hielden Arsenal grotendeels in bedwang en waren met de tussenstand bij rust virtueel geplaatst voor de finale. De tweede helft begon met twee kansen voor Arsenal: Pépé krulde de bal naast, waarna Smith Rowe met een wippertje evenmin doel trof toen Rulli de bal onvoldoende wegwerkte. Maar daarna bleef het aantal mogelijkheden beperkt. Leno voorkwam dat Moreno er na een uur 0-1 van maakte. In de slotfase voerde Arsenal de druk op. Aubameyang knikte van dichtbij tegen de paal na een voorzet van Héctor Bellerín, maar daar bleef het bij. Villarreal nam sportieve revanche voor de Champions League-eliminaties tegen Arsenal in 2006 en 2009 en treft Manchester United op woensdag 26 mei in Gdánsk.