‘Situatie van Justin Kluivert neemt door ‘u-turn’ plotseling andere wending’

Donderdag, 6 mei 2021 om 17:29 • Chris Meijer • Laatste update: 17:45

De komst van Jesse March naar RB Leipzig leidt mogelijk tot een u-turn voor Justin Kluivert, zo weet Kicker te melden. De 22-jarige vleugelaanvaller wordt dit seizoen van AS Roma gehuurd. Aanvankelijk waren die Roten Bullen niet van plan om Kluivert te behouden, maar er is mogelijk toch een plek voor hem in het beoogde van systeem van Marsch.

Kluivert kan dit seizoen lang niet altijd op een basisplaats rekenen bij RB Leipzig. Trainer Julian Nagelsmann hanteert normaal gesproken een 3-4-2-1-formatie, zonder buitenspelers. Kluivert stond derhalve pas in 6 van de 24 officiële wedstrijden die hij voor RB Leipzig speelde aan de aftrap. Om die reden was de huidige nummer twee van de Bundesliga aanvankelijk niet van plan om verder te gaan met Kluivert. Volgens Kicker is er geen sprake van een optie tot koop in de huurovereenkomst tussen RB Leipzig en AS Roma.

De komst van Marsch kan betekenen dat RB Leipzig zich alsnog in Rome gaat melden om over een langer verblijf van Kluivert te praten. De 47-jarige Amerikaanse oefenmeester volgt de naar Bayern München vertrekkende Nagelsmann komende zomer op en speelt bij Red Bull Salzburg doorgaans in een soort 4-4-2-systeem met aanvallende vleugelspelers. Kicker stelt dat Kluivert daarin zou passen en weet dat RB Leipzig twaalf miljoen euro moet neerleggen om hem definitief over te nemen van AS Roma, ondanks dat er geen sprake is van een optie tot koop.

Hee-chan Hwang zit bij RB Leipzig in hetzelfde schuitje: hij mocht in eerste instantie uitkijken naar een nieuwe club, maar lijkt nu toch een nieuwe kans te krijgen. Dat geldt echter niet voor Alexander Sörloth. Men heeft bij RB Leipzig na één seizoen genoeg gezien van de Noorse spits. Als er een bod binnenkomt dat rond de twintig miljoen euro - het bedrag dat RB Leipzig een jaar geleden aan Crystal Palace betaalde - ligt, mag hij vertrekken. Sörloth was in zijn eerste seizoen goed voor 6 doelpunten en 3 assists in 35 officiële wedstrijden.