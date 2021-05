Sergio Ramos keert terug bij Real Madrid; Hakim Ziyech verliest basisplek

Woensdag, 5 mei 2021 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:00

Sergio Ramos keert woensdagavond na meer dan een maand van blessureleed terug in de basis bij Real Madrid. De aanvoerder komt in de halve finale van de Champions League tegen Chelsea in de ploeg voor Raphaël Varane, die geblesseerd moest afhaken. Bij Chelsea moet Hakim Ziyech zijn plek voorin afstaan aan Timo Werner, Kai Havertz en Mason Mount. De wedstrijd begint om 21.00 uur in Londen; het eerste duel in Madrid eindigde in 1-1.

Zinédine Zidane stelde in de thuiswedstrijd tegen Chelsea vijf verdedigers op, maar valt voor de returnwedstrijd terug op het vertrouwde 4-3-3-systeem. Marcelo is kind van de rekening van die keuze en verhuist naar de bank. Thibaut Courtois is de vertrouwde doelman, terwijl Éder Militao op de rechtsbackpositie wordt verwacht. Ramos vormt een centraal duo met Nacho, terwijl Benjamin Mendy de linksachter is.

Het vertrouwde middenveld van Real Madrid met Casemiro, Luka Modric en Toni Kroos blijft intact. Voorin komt een plek vrij voor Eden Hazard, die voor het laatst op 25 november een Champions League-wedstrijd speelde. De Belgische aanvaller is al enkele weken hersteld van een enkelblessure en had zaterdag tegen Osasuna (2-0 zege) ook al een basisplaats. De overige aanvallers van Real zijn Vinícius Júnior en Karim Benzema.

Ziyech had zaterdag tegen Fulham (2-0 zege) nog een basisplek, maar raakt die dus kwijt. Thomas Tuchel haalt Mount, die zaterdag speelde als controlerende middenvelder, een linie naar voren. Dat gaat ook ten koste van Christian Pulisic, die in Madrid nog scoorde, maar nu genoegen moet nemen met een plek op de bank. Ten opzichte van die wedstrijd komt Antonio Rüdiger in de verdediging in het elftal in plaats van Kurt Zouma.

Opstelling Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Havertz, Werner, Mount

Opstelling Real Madrid: Courtois; Militao, Nacho, Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Vinícius, Benzema, Hazard