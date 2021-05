Perez zag Ajax in januari de ‘fuck-you-vinger’ naar de Eredivisie uitdelen

Zondag, 2 mei 2021 om 19:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:43

Ajax is momenteel mijlenver verwijderd van de andere clubs uit de Eredivisie, concluderen de analisten van ESPN in de uitzending van Dit was het Weekend. De ploeg van Erik ten Hag werd zondag officieel kampioen van Nederland, die speelrondes voor het einde van het seizoen. In het praatprogramma wordt stilgestaan bij de progressie die Ajax gaandeweg het seizoen heeft geboekt.

"Als je teruggaat in de tijd en bedenkt hoe vaak ze wel niet met Labyad in de spits hebben gespeeld, of met Traoré… Dat is natuurlijk een heel ander elftal dan wat er nu staat", stipt analist Kenneth Perez aan. Ajax speelde in het seizoen regelmatig met Labyad als spits. De komst van Sébastien Haller in januari zorgde voor een andere dynamiek. "Dat is ook de kracht die Ajax financieel heeft. We missen iets in de spits, zullen we even 22,5 miljoen euro uitgeven aan Haller? Ja, laten we dat doen."

"Dat is natuurlijk de kracht, de fuck-you-vinger naar de rest van de Eredivisie. Zo van: dat kunnen we ook nog even doen, als we er even zin in hebben. Het verschil is op dit moment gewoon gigantisch. Dat kan alleen maar verbroken als een andere club ook in de Champions League komt." Arnold Bruggink ziet ook een andere potentiële katalysator voor verandering. "Of als Ajax ontregeld wordt aan de top. Als Overmars en Van der Sar ergens anders naartoe gaan. Dan komt er ook een nieuwe situatie. Dan gebeurt er tenminste iets."

"Het kan ook zo zijn dat er dan een betere situatie komt, met mensen die andere ideeën hebben. Het hoeft niet alleen maar slechter te worden", countert Perez, die stelt dat Ajax zijn machtspositie zelf heeft verdiend. "Ze hebben ervoor gezorgd dat ze kampioen worden en daardoor onwijs veel geld verdienen in de Champions League. Ze hebben natuurlijk wel veel risico genomen. Het salarisplafond was altijd één miljoen euro en werd opeens verhoogd naar vijf miljoen. Ze hebben hoge transfersommen betaald voor spelers. Ze hebben het risico genomen en nu plukken ze daar de vruchten van."