Koeman onthult boodschap aan De Jong in bijzijn van Messi: ‘Dat klinkt cru’

Zaterdag, 1 mei 2021 om 06:55

Na een turbulente start heeft Ronald Koeman de boel inmiddels aardig op de rit bij Barcelona. De Nederlandse oefenmeester werd in de eerste weken van zijn dienstverband in Catalonië geconfronteerd met de vertrekwens van Lionel Messi én tegenvallende sportieve resultaten. Koeman vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij in tactisch opzicht veel met Messi bespreekt en hoe hij Frenkie de Jong in het begin van het seizoen aansprak.

Koeman merkte in het begin van het seizoen dat Messi de tijd nodig had, omdat de onvrede richting de vorige president Josep Maria Bartomeu ‘erin gehakt had’. “Maar naar mij toe heeft hij nooit één moment laten blijken dat hij niet met mij mee wilde in het traject dat ik voor ogen had. Niet in trainingen, niet in wedstrijden en ook niet als het om mijn ideeën ging”, geeft Koeman te kennen. De oefenmeester benadrukt dat Messi alles buiten het veld voor zichzelf hield en op de club altijd honderd procent gaf.

Als aanvoerder praat Messi ook veel met Koeman over tactische zaken. “Die gesprekken voer ik trouwens ook met Busquets, Piqué of Sergi Roberto, de oudere jongens die vorig jaar heel veel kritiek kregen”, stelt de trainer van Barcelona. Koeman vertelt over de cultuur in de kleedkamer van Barcelona, die ‘erg belangrijk’ is. “Die jongens over wie ik net sprak, bewaken echt die cultuur. Als er iemand van buiten komt, moet die normaal gedrag vertonen. Dat vinden ze heel belangrijk. Wie daarin niet meegaat, redt het niet bij Barça.”

Koeman krijgt de vraag of De Jong daarbinnen past. “Ik vond hem en Matthijs de Ligt bij het Nederlands elftal geweldige jongens om mee te werken”, antwoordt Koeman. “En toch heb ik bij mijn komst tegen Frenkie gezegd: dit is je tweede seizoen, je moet een stap gaan maken, niet meer meehobbelen. “Dat klinkt cru, maar hij begreep wat ik bedoelde. Ik zei: jij moet meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Je bent een belangrijke speler, je kan op verschillende posities uit de voeten, maar je moet ook meer naar voren. Je hebt als middenvelder zo’n geweldige versnelling, dan moet je ook in de zestien meter komen.”

Als het aan Koeman ligt, maakt De Jong tien doelpunten per seizoen en is hij ‘niet blij met iedere assist’. Inmiddels staat de teller van de Oranje-international in deze jaargang op zeven doelpunten en acht assists. “En bij zulke gesprekken betrek ik Messi ook. Hij dacht hetzelfde als ik. Messi vindt Frenkie een geweldige speler”, zegt Koeman. De oefenmeester benadrukt dat Messi blij wordt van iemand als De Jong, omdat hij ‘voetballers’ om zich heen wil hebben. “Wanneer we met z’n drietjes praten, geeft Messi ook echt zijn mening aan Frenkie. Hij probeert hem werkelijk te activeren. Messi denkt dat Frenkie een nóg hoger niveau kan halen. Hij vindt hem een heel slimme speler.”