Solskjaer bijt van zich af: ‘Misschien moeten die twee het eens proberen’

Vrijdag, 30 april 2021 om 07:12 • Laatste update: 08:48

Manchester United zette donderdagavond een enorme stap in de richting van de Europa League-finale. Op Old Trafford werd AS Roma met 6-2 verslagen in de halve finale. Manager Ole Gunnar Solskjaer benadrukt met oog op de return in Rome dat zijn ploeg er nog niet is. “Nee, ik denk niet dat de klus geklaard is, maar we hebben het goed gedaan", aldus Solskjaer, die zich niet kon vinden in kritiek van Owen Hargreaves en Paul Scholes halverwege de wedstrijd.

United ging na 45 minuten rusten met een 1-2 achterstand. Door goals van Edinson Cavani (twee), Bruno Fernandes (twee), Mason Greenwood en Paul Pogba won de Premier League-club uiteindelijk overtuigend. “We hebben het goed gedaan, maar we weten ook dat zij over veel kwaliteit beschikken”, zei Solskjaer na afloop van de overwinning tegenover BT Sport. “Zij scoren twee keer uit kansen die we weggaven. Tegen Ajax kregen ze niet zoveel kansen.”

In de rust gaven analisten Hargreaves en Scholes aan dat Solskjaer er goed aan zou doen om andere middenvelders het veld in te brengen. Onder meer Donny van de Beek, Juan Mata en Nemanja Matic zaten op de bank. “Vanuit de studio is het makkelijk om te denken wie er zou moeten spelen. Maar wie zou er niet moeten spelen?”, beet Solskjaer van zich af. “Ik kan me voorstellen dat Mason Greenwood teleurgesteld was omdat hij op de bank zat, maar het gaat om de balans in de ploeg.”

“Misschien moeten die twee (Hargreaves en Scholes, red.) eens proberen om spelers uit de ploeg te halen en een team op te stellen met balans”, vervolgde Solskjaer, die op het middenveld koos voor Scott McTominay, Fred, Paul Pogba en Bruno Fernandes. Met twee doelpunten en twee assists was Cavani de grote man aan de kant van United. “Hij speelde uitstekend”, zei Solskjaer. “Hij speelde zoals hij zou moeten spelen. Hij creëerde kansen en maakte doelpunten. Ik ben erg blij met hem.”