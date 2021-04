Mitchel Bakker staat verrassend in de basis tegen Manchester City

Mitchel Bakker staat woensdagavond in de basis in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City. De twintigjarige linksback van Paris Saint-Germain krijgt vrij verrassend de voorkeur boven Layvin Kurzawa en heeft vanavond de lastige taak om Riyad Mahrez af te stoppen. De aftrap in het Parc des Princes is om 21.00 uur.

PSG heeft ook aanvoerder Marquinhos, die wekenlang uitgeschakeld was, terug in de basis. Verder staat Marco Verratti op het middenveld bij PSG. De 28-jarige Italiaan moest het tweeluik met Bayern München in de vorige ronde aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting en vormt nu een middenveld met Leandro Paredes en Idrissa Gueye.

Julian Draxler, die tegen Bayern nog twee keer een basisplaats had, wordt kind van de rekening van de terugkeer van Verratti in het basiselftal. Draxler moet zijn plaats aan de linkerkant van de aanval afstaan aan Neymar, die in de dubbele confrontatie met Bayern nog als nummer tien fungeerde. Kylian Mbappé en Ángel Di María zijn de overige twee aanvallers van PSG.

Aan de zijde van Manchester City valt op dat de rechtsbenige João Cancelo staat opgesteld als linksback. De Portugees krijgt de voorkeur boven Oleksandr Zinchenko en Benjamin Mendy. Josep Guardiola opteert wederom voor Bernardo Silva als valse spits, waardoor Gabriel Jesus en Raheem Sterling op de bank zitten. Phil Foden speelt als valse linksbuiten, terwijl Mahrez dus tegenover Bakker staat.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Paredes, Gueye, Verratti; Di María, Mbappé, Neymar

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, João Cancelo; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva, Foden