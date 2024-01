Di Marzio: Mitchel Bakker krijgt ontsnappingsroute in Serie A aangeboden

Mitchel Bakker staat op het lijstje van AC Monza, zo weet de doorgaans goed ingevoerde Gianluca Di Marzio zaterdag te melden. De huidige nummer tien in de Serie A heeft nog geen eerste bod uitgebracht bij Atalanta, maar houdt de situatie rond de Nederlander wel goed in de gaten

Bakker werd vorig jaar zomer voor bijna tien miljoen euro overgenomen van Bayer Leverkusen. De verwachten waren hooggespannen, maar de realiteit is helaas anders voor de linksback. Bakker vervult een bijrol bij Atalanta en kwam tot dusver tot slechts 328 speelminuten, verdeeld over de Serie A en Europa League.

De verwachting is dat trainer Gian Piero Gasperini ook na de winterstop geen basisplaats in petto heeft voor Bakker. Monza weet dat de 23-jarige linkspoot in een lastig parket zit bij Atalanta en onderzoekt volgens Di Marzio de mogelijkheden om hem weg te plukken uit Monza.

Het is nog niet bekend hoe Bakker zelf aankijkt tegen een (tijdelijke) verhuizing richting Monza. De miljoenenaanwinst is pas een halfjaar bezig bij Atalanta en beschikt bij de nummer zes in de Serie A over een doorlopend contract tot medio 2027.

Bakker doorliep de jeugdopleiding van Ajax, al bleef een definitieve doorbraak in Amsterdam uit. De linksback koos in 2019 voor Paris Saint-Germain, om na twee jaar in Frankrijk de stap naar Bayer Leverkusen te maken. Zijn goede spel aldaar leverde Bakker een transfer op naar Atalanta.

De reservespeler van Atalanta werd vorige maand door Mike Verweij nog in verband gebracht met een eventuele terugkeer bij Ajax. De clubwatcher van Ajax noemde de naam van Bakker in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

Bakker lijkt desondanks niet op het lijstje te staan van interim-trainer John van 't Schip. Daarnaast is het de vraag of de vleugelverdediger zijn Italiaanse salaris nu al wil inruilen voor een terugkeer in de Eredivisie.



