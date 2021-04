Lionel Messi-festijn redt Barcelona en boze Koeman tegen Getafe

Donderdag, 22 april 2021 om 23:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:58

Barcelona heeft enigszins met moeite drie belangrijke punten in de strijd om de landstitel gepakt. Het team van Ronald Koeman was donderdagavond met 5-2 te sterk voor Getafe, dat in de eerste helft drie tegendoelpunten om de oren had gekregen maar het de Catalanen na rust toch nog moeilijk maakte. De 4-2 en 5-2 van Barcelona vielen pas in de slotminuten. Door de overwinning heeft Barcelona het winnen van de landstitel nog altijd in eigen hand. Atlético Madrid en Real Madrid hebben respectievelijk vijf en twee punten meer, maar Barcelona heeft nog een wedstrijd tegoed én treft Atlético nog in een van de resterende zeven speeldagen.

Lionel Messi had voorafgaand aan de ontmoeting in het Camp Nou al meer doelpunten gemaakt dan Getafe dit seizoen, 23 om 22, en breidde deze voorsprong nog eens in de eerste helft uit. Al na drie minuten ontsnapten de bezoekers aan een tegentreffer toen een inzet van Messi tegen de onderkant van de lat ging en via de doellijn weer het veld in. Nog geen vijf minuten later had de clubtopscorer aller tijden van Barcelona wél zijn doelpunt te pakken. Na een sublieme steekpass van Sergio Busquets liet Messi de verdedigers zijn hielen zien en werkte hij de bal achter doelman David Soria: 1-0.

Barça vroeg aan de leiding via Messi! ? Maar de pass van Busquets is om de vingers bij af te likken ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGetafe pic.twitter.com/u3YXt8TXTV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 22, 2021

De voorsprong van Barcelona bleef echter maar een paar minuten staan. Na een pass van Marc Cucurella vanaf links werkte Ángel de bal op doel en deze ging via Clément Lenglet ongelukkig achter doelman Marc-André ter Stegen: 1-1. Nóg ongelukkiger was de manier waarop Getafe na nog geen half uur spelen de 2-1 cadeau gaf aan Barcelona. Sofian Chakla en Soria begrepen elkaar niet goed, waarna de verdediger de bal zeer knullig in eigen doel schoot. Messi zette vijf minuten later de ruststand op het scorebord. Getafe kreeg de bal maar niet weg uit het strafschopgebied, waarna Messi de bal uiteindelijk eerst op de linkerpaal schoot en deze vervolgens in de rebound alsnog binnenwerkte: 3-1.

De statistieken van Barcelona en Messi in de eerste helft waren veelzeggend. Liefst 83 procent balbezit voor het team van Koeman én elk van de zes pogingen om te scoren waren van Messi afkomstig: het schot op de lat in minuut drie, het doelpunt in minuut acht, een mislukt schot in minuut zestien, een redding van Soria op een schot van Messi in minuut twintig, een schot van Messi op de paal in minuut 33 en een doelpunt van Messi in minuut 33. In de eerste zes competitieduels van dit seizoen kwam Messi niet verder dan één treffer (een rake strafschop tegen Villarreal), maar in zijn laatste 23 duels in LaLiga was hij goed voor liefst 24 doelpunten.

Tikkie-terug-Chakla.. ?? Dankzij deze geweldige miscommunicatie is het Barça dat weer de voorsprong pakt ????#ZiggoSport #LaLiga #BarcaGetafe pic.twitter.com/wRbT5uiT9S — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 22, 2021

Koeman voerde in de rust twee wissels door: Gerard Piqué en Lenglet mochten na 45 minuten uitrusten en Ilaix Moriba en Ronald Araújo kwamen in het veld. Getafe probeerde na rust terug in de wedstrijd te komen, maar Marc-André ter Stegen kende een relatief rustige avond. Toch keerde na ruim een uur spelen de spanning terug in de wedstrijd. De VAR kwam in actie na een duel tussen Ronald Araújo en Enes Ünal, waarna de scheidsrechter terugkwam op zijn beslissing en naar de stip wees. De invaller nam zelf de elfmetertrap voor zijn rekening en verkleinde de nadelige marge voor de bezoekers: 3-2.

De zorgelijke blik op het gezicht van Koeman, die even voor de 3-2 Trincao had ingebracht voor Sergi Roberto, was veelzeggend. De Nederlander was twintig minuten voor tijd zelfs woedend op Óscar Mingueza toen de verdediger mee naar voren ging bij een aanval terwijl de Catalanen met slechts drie verdedigers speelden. Dat moest Mingueza enkele minuten later bekopen met een wissel door Samuel Umtiti, waarna hij vlak voor de reservebank geen blik waardig werd gekeurd door Koeman. Vlak voor tijd volgde toch de bevrijdende 4-2 voor Barcelona: na een corner van Messi kopte Araújo de bal hard binnen. In de extra tijd viel ook nog de 5-2: na een charge van Chakla op Griezmann gunde Messi een strafschop aan Griezmann en de Fransman zette zelf de eindstand op het scorebord.