Atlético Madrid en Inter hakken knoop door en stappen uit Super League

De Super League heeft er weer een afvaller bij. Atlético Madrid meldt woensdagochtend namelijk in een officieel statement dat men niet langer wenst deel te nemen aan een nieuwe Europese topcompetitie. In de Spaanse media werd reeds gemeld dat Atlético serieus overwoog om zich terug te trekken. Inmiddels heeft het bestuur van de koploper in LaLiga zich officieel teruggetrokken. Bijna gelijktijdig heeft Internazionale de beslissing genomen om de Super League te verlaten.

"De raad van bestuur van Atlético de Madrid, die woensdagochtend bijeenkwam, heeft besloten om de Superliga en de rest van de founding fathers formeel mee te delen dat de club definitief niet toetreedt tot het project", zo valt te lezen in de verklaring van Atlético. "Atlético Madrid heeft afgelopen maandag de beslissing genomen om zich bij dit project aan te sluiten, als reactie op omstandigheden die vandaag niet meer bestaan", zo benadrukt de leiding van de Spaanse koploper.

"Voor de club is harmonie essentieel tussen alle groepen die deel uitmaken van de rojiblanca-familie, met name onze supporters. De hoofdselectie en hun coach (Diego Simeone, red.) zijn tevreden over de beslissing van de club. Zij beseffen heel goed dat sportieve verdiensten voorrang moeten hebben op alle andere criteria", zo besluit het bestuur van Atlético. Inmiddels is woensdag ook bekend geworden dat Inter niet langer heil ziet in de plannen omtrent de Super League.

"We zijn altijd toegewijd aan onze opdracht om de fans de beste voetbalervaring te bieden; innovatie en inclusie maken sinds onze oprichting deel uit van ons DNA. Onze toewijding aan alle aandeelhouders om de voetbalindustrie te verbeteren, zal nooit veranderen", schrijft Inter woensdag in de verklaring. "Inter is van mening dat voetbal, zoals elke activiteitssector, er belang bij moet hebben om de competities voortdurend te verbeteren en om fans van alle leeftijden over de hele wereld te blijven enthousiasmeren, binnen een kader van financiële duurzaamheid."

Atlético en Inter volgen het voorbeeld van Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool en Manchester City, die dinsdagavond uit de Super League stapten. The Athletic verwacht dat ook AC Milan zich terugtrekt, al is daar nog geen definitief besluit over genomen. Over de deelname van Juventus bestaat inmiddels ook grote twijfel, daar voorzitter en drijvende kracht achter de Super League Andrea Agnelli heeft aangegeven de komst van een Europese topcompetitie niet langer ziet zitten. Barcelona en Real Madrid lijken nog steeds te geloven in de Super League. Real-voorzitter Florentino Pérez liet dinsdag zelfs weten dat hij denkt dat de nieuwe competitie juist de redding voor het voetbal op de lange termijn is.