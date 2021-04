Agnelli sluit zich aan bij uitstappers: ‘Super League kan zo niet doorgaan’

Woensdag, 21 april 2021 om 11:15

Andrea Agnelli lijkt zich te hebben neergelegd bij een voortijdig einde van de Super League, zo maakte hij woensdagochtend bekend tegenover persbureau Reuters. De voorzitter van Juventus en kartrekker van het plan voor de ESL heeft geen vertrouwen in de Europese topcompetitie nu onder meer alle zes de Engelse clubs zich hebben teruggetrokken. Daarmee haalt hij zijn eigen uitspraken van dinsdag onderuit, toen hij nog aangaf volledig te vertrouwen in de ESL.

"Om heel eerlijk te zijn, dat denk ik niet", reageerde Agnelli woensdag op de vraag of de Super League op deze manier nog door kon gaan. De uitspraken zijn opmerkelijk te noemen, daar Agnelli dinsdag nog zijn volledige vertrouwen uitsprak in het project. "De Super League-clubs hebben een bloedband. Deze competitie gaat honderd procent zeker slagen. We willen graag de dialoog blijven aangaan met de FIFA en de UEFA", sprak Agnelli tegenover La Repubblica.

Kort na die uitspraken besloten Manchester City en Chelsea zich terug te trekken van de plannen voor een Super League. Nog dezelfde avond maakten ook Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool en Manchester United bekend niet langer deel te willen uitmaken van de Super League. Daarmee is de groep founding clubs gehalveerd. Mundo Deportivo meldde dat de Engelse clubs van de UEFA een aanzienlijk geldbedrag hebben ontvangen om de Super League de rug toe te keren. The Athletic meldt dat ook AC Milan zich terugtrekt.

De organisatie van de European Super League weigert echter de handdoek definitief in de ring te gooien nu het merendeel van de clubs zich heeft teruggetrokken. In een statement blijft de ESL benadrukken dat er verandering nodig is en het huidige systeem ‘niet werkt’. “Gezien de huidige omstandigheden zullen wij heroverwegen wat de passende stappen zijn om het project opnieuw vorm geven”, zo klinkt het.

“De European Super League is ervan overtuigd dat de huidige status quo van het Europese voetbal moet veranderen”, zo begint het statement dat dinsdagnacht naar diverse media is verstuurd. “Wij stellen een nieuwe Europese competitie voor omdat het bestaande systeem niet werkt. Ons voorstel is erop gericht om de sport verder te laten ontwikkelen terwijl er middelen en stabiliteit worden gegenereerd voor de hele voetbalpiramide. Daarbij kijken we ook naar de financiële moeilijkheden van de complete voetbalwereld door de pandemie. Het zou ook een aanzienlijk betere solidariteitsbijdrage leveren aan alle clubs.”

“Ondanks het aangekondigde vertrek van de Engelse clubs, die gedwongen zijn die beslissing te nemen door de druk die er is ontstaan, zijn we ervan overtuigd dat ons voorstel voldoet aan de Europese wetten en regels”, zo gaat het statement verder. “Gezien de huidige omstandigheden zullen wij heroverwegen wat de passende stappen zijn om het project opnieuw vorm geven. Daarbij houden we ons doel voor ogen om fans de beste ervaring te geven terwijl de hele voetbalwereld profiteert door de solidariteitsbijdragen.”