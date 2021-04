Super League gaat project ‘heroverwegen’ na besluit Engelse clubs

Woensdag, 21 april 2021 om 06:54 • Yanick Vos • Laatste update: 08:36

De organisatie van de European Super League weigert de handdoek definitief in de ring te gooien nu de zes Engelse clubs zich terugtrekken. In een statement blijft de ESL benadrukken dat er verandering nodig is en het huidige systeem ‘niet werkt’. “Gezien de huidige omstandigheden zullen wij heroverwegen wat de passende stappen zijn om het project opnieuw vorm geven”, zo klinkt het.

In navolging van Manchester City hebben ook Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Arsenal en Chelsea naar buiten gebracht dat zij zich terugtrekken uit de Super League. De clubs doen dit nog geen 48 uur nadat werd aangekondigd dat zij de founding clubs waren van het nieuwe toernooi. Inmiddels lijkt het erop dat ook Atlético Madrid en Internazionale overwegen om zich terug te trekken.

“De European Super League is ervan overtuigd dat de huidige status quo van het Europese voetbal moet veranderen”, zo begint het statement dat dinsdagnacht naar diverse media is verstuurd. “Wij stellen een nieuwe Europese competitie voor omdat het bestaande systeem niet werkt. Ons voorstel is erop gericht om de sport verder te laten ontwikkelen terwijl er middelen en stabiliteit worden gegenereerd voor de hele voetbalpiramide. Daarbij kijken we ook naar de financiële moeilijkheden van de complete voetbalwereld door de pandemie. Het zou ook een aanzienlijk betere solidariteitsbijdrage leveren aan alle clubs.”

“Ondanks het aangekondigde vertrek van de Engelse clubs, die gedwongen zijn die beslissing te nemen door de druk die er is ontstaan, zijn we ervan overtuigd dat ons voorstel voldoet aan de Europese wetten en regels”, zo gaat het statement verder. “Gezien de huidige omstandigheden zullen wij heroverwegen wat de passende stappen zijn om het project opnieuw vorm geven. Daarbij houden we ons doel voor ogen om fans de beste ervaring te geven terwijl de hele voetbalwereld profiteert door de solidariteitsbijdragen.”