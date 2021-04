Super League staat op instorten: ook Spaanse grootmachten willen eruit

Dinsdag, 20 april 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:54

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Super League geannuleerd wordt. Atlético Madrid heeft volgens volgens de Engelse journalist Ben Jacobs de beslissing genomen om uit de omstreden competitie te stappen. Verder heeft Barcelona-voorzitter Joan Laporta in de Spaanse media laten weten dat de socio's van de club het laatste woord krijgen over deelname aan de Super League: zonder jawoord van de supporters zal Barça niet deelnemen. Volgens talkSPORT overleggen de twaalf clubs van de Super League momenteel over de ontbinding van de competitie.

Barcelona hoeft geen beëindigingsboete te betalen als de socio's van de club tegen de Super League stemmen. De Catalanen hebben hebben een clausule daarvoor op laten nemen in het contract dat getekend is met de competitie, zo meldt TV3 dinsdagavond.

Het nieuws van onder meer de BBC, The Times en the Guardian dat Chelsea als eerste club heeft besloten om afstand te nemen van de Super League heeft een sneeuwbaleffect op gang gebracht. Kort na dat bericht bracht The Sun naar buiten dat Manchester City zich achter Chelsea schaart en eveneens wil stoppen met de Super League. Het nieuws over City is inmiddels bevestigd door Sky Sports. Er sijpelen inmiddels geruchten door dat ook Manchester United eruit wil stappen.

It's not just the English teams rapidly pulling out... senior sources at Atletico Madrid tell me they are OUT, too. — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 20, 2021