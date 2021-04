‘Mbappé geeft vertrouweling opdracht tot kopen van huis in Madrid’

Dinsdag, 20 april 2021 om 12:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:56

Kylian Mbappé zoekt een geschikte woning in Madrid, zo meldt Goal dinsdag op basis van enkele betrouwbare bronnen. De aanvalller van Paris Saint-Germain heeft een vertrouweling opdracht gegeven om een huis voor hem te vinden in de Spaanse hoofdstad, zo klinkt het. Het lijkt erop dat de sterspeler van PSG, met een doorlopend contract tot 2022, bezig is met een transfer richting Real Madrid, al kan dat nog niet met zekerheid worden gezegd.

Volgens bovengenoemd medium kan het ook gewoon zijn dat Mbappé, die vloeiend Spaans spreekt, er gewoon een huis bij wil hebben. Desondanks is de 22-jarige topschutter al enige tijd prominent in beeld bij de titelkandidaat uit Madrid. Mbappé wil in ieder geval geen overhaaste beslissing nemen wat betreft zijn toekomst als clubspeler. "Ik zit in een periode van zelfreflectie. Als ik echter besluit om bij te tekenen bij PSG, dan zal dat wel voor meerdere jaren zijn", zo liet de pijlsnelle spits enkele dagen geleden optekenen in de Franse media.

Mbappé wil boven alles nog twee dromen in vervulling laten gaan bij PSG: opnieuw kampioen van Frankrijk worden én de Champions League veroveren. Vorig seizoen moest men in de eindstrijd van het miljardenbal zijn meerdere erkennen in Bayern München (0-1). PSG nam onlangs sportieve wraak door der Rekordmeister uit te schakelen in de kwartfinale van de Champions League. Voor Mbappé en consorten wacht nu een dubbele confrontatie met Manchester City in de halve finale.

Goal meldt dat Mbappé ondanks de aanhoudende coronacrisis bovenaan het wensenlijstje staat van Real. De nummer twee in LaLiga hoopt te kunnen profiteren van de uitstekende relatie met het bestuur van PSG. Met het oog op de mogelijke komst van Mbappé is Real er alles aan gelegen om de goede verstandhouding te continueren. Mundo Deportivo bracht eind maart naar buiten dat PSG Mbappé niet zomaar wil laten gaan. Men wil naar verluidt alleen zakendoen als Vinícius Júnior in de deal wordt betrokken. De vraagprijs van Mbappé zou in dat geval zakken van 235 naar 165 miljoen euro.