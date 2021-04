Perez is kritisch op wissel van Ten Hag: ‘Dat maakt het alleen maar erger’

Donderdag, 15 april 2021 om 23:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Kenneth Perez begrijpt niet dat Erik ten Hag er donderdagavond voor koos om Edson Álvarez in de tweede helft naar de kant te halen tegen AS Roma (1-1). Volgens de analist van ESPN werd Ajax ernstig verzwakt door de afwezigheid van Álvarez, die werd afgelost door Mohammed Kudus. "De vraag is: moet je wisselen? Het stond geweldig in de tweede helft. Ze begonnen echt heel goed", aldus Perez.

"Het gekke is: Ajax maakt de 0-1, vervolgens wordt de 0-2 afgekeurd en dan komt Mohammed Kudus erin voor Edson Álvarez", vervolgt de Deen. "Het is een aanvallende wissel, maar dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Ajax was de bovenliggende partij en misschien is het dan een logische reactie om ook nog aanvallend te wisselen, maar het zorgde ervoor dat het eigenlijk totaal weg was. Daarna heeft Ajax geen kans meer gecreëerd."

Ronald de Boer had Álvarez er ook niet uitgehaald. "Ik vond Ryan Gravenberch heel matig spelen", zegt De Boer. "Met Kudus voor Gravenberch zou je eigenlijk een-op-een hetzelfde blijven staan. We hebben Álvarez vaak bekritiseerd, maar als je wat opportunistischer gaat spelen, dan moet je één iemand erbij houden die op de winkel let, en twee minuten later lag-ie er al in. En ik moet zeggen: Gravenberch zat gewoon totaal niet in de wedstrijd, echt totaal niet. Het was niet de Gravenberch van het begin van het seizoen, waar iedereen lovend over was. Je had verwacht dat hij Ajax op sleeptouw zou nemen in een wedstrijd als deze. Of je dat van hem mag verwachten? In ieder geval dat hij het elftal dirigeert naar gevaarlijke aanvallen. Dat is helemaal niet gebeurd."

Kijkend naar het tweeluik tussen Ajax en AS Roma spreekt Perez van 'twee bijzondere wedstrijden'. "Misschien is het veel te Nederlands hoe wij hier zitten te praten: 'Roma kan er echt he-le-maal niks van.' Maar je kan ook zeggen: misschien is Ajax toch niet zo goed dat ze écht het verschil kunnen maken. Deze twee wedstrijden zijn op cruciale momenten beslist: Dusan Tadic die de penalty miste in de heenwedstrijd en de scheidsrechter (Antony Taylor, red.) had vanavond ook kunnen denken: nou, daar blijf ik vanaf", zegt hij over het afgekeurde doelpunt van Dusan Tadic. Nicolás Tagliafico ging voorafgaand daaraan hard door op Henrikh Mkhitaryan.