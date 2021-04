Twee spelers van Ajax steken met kop en schouders boven de rest uit

Donderdag, 15 april 2021 om 23:04 • Laatste update: 23:04

Ajax heeft zich donderdagavond niet weten te plaatsen voor de halve finale van de Europa League. Na een 1-2 nederlaag in Amsterdam volgde donderdag een 1-1 gelijkspel tegen AS Roma. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Ajax die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Ajax tegen AS Roma

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 6 Perr Schuurs 7,5 Jurriën Timber 6 Lisandro Martínez 7,5 Nicolás Tagliafico 5 Edson Álvarez 5 Davy Klaassen 5 Ryan Gravenberch 3 Antony 5,5 Dusan Tadic 4,5 David Neres 5,5 Brian Brobbey 6,5

Maarten Stekelenburg: 6

De doelman, terug van blessureleed, had weinig kansen om zich te onderscheiden. Hij had in de eerste helft geen moeite met een zacht en een hard schot van Lorenzo Pellegrini, maar werd in de tweede helft wel geklopt. Hij werd logischerwijs verrast door een balaanraking van Gravenberch na een voorzet vanaf de linkerflank. Halverwege de tweede helft plukte Stekelenburg een voorzet van Rick Karsdorp uit de lucht en hervatte hij het spel rap.

Perr Schuurs: 7,5

De centrumverdediger moest halverwege de eerste helft invallen vanwege een hamstringblessure van Sean Klaiber. Zijn eerste pass was onwennig en eindigde over de zijlijn, maar daarna kwam Schuurs veel beter in het ritme. Hij fleurde zijn wedstrijd op met prachtige dieptepasses op Neres, Tadic en Brobbey; uit die richting de invaller kwam het openingsdoelpunt voort. Even daarna was hij wel te laat met een tackle op Roger Ibañez, waardoor Roma een vrije trap kreeg op een gevaarlijke plek. Acht minuten voor tijd moest de invaller weer het veld verlaten, omdat Erik ten Hag Oussama Idrissi liet invallen.

Jurriën Timber: 6

De wedstrijd van Timber begon met een verloren kopduel op het middenveld, voorafgaand aan een dreigende uitbraak van Roma in de vijfde minuut. De verdediger verhuisde vervolgens naar de rechterkant door de entree van Schuurs en leek zich daar niet helemaal thuis te voelen. Na de pauze oogde Timber wel op zijn plek. Hij speelde met veel meer overtuiging, durfde op te stomen en had een goede connectie met Neres langs de zijlijn. Het was daarom bijzonder onfortuinlijk dat hij na 71 minuten uitgleed in een duel met Riccardo Calafiori, waarna Roma de 1-1 maakte.

Lisandro Martínez: 7,5

Martínez was vorige week in Amsterdam al een van de uitblinkers en liet zich opnieuw gelden met meerdere mooie inspeelpasses, met name op Neres in de eerste helft. De Argentijn durfde wat risico te nemen in balbezit en raakte onder druk niet in paniek. Hij voetbalde zich goed onder de druk uit en had verder significante verdedigende bijdrages. Zo blokkeerde hij een dreigende voorzet van Pellegrini na ruim een uur en voorkwam hij een uitbraak van Roma met een onderschepping op het middenveld na 73 minuten. Martínez veroverde dertien keer de bal, het hoogste aantal van alle spelers op het veld.

Nicolás Tagliafico: 5

Een onnodige overtreding van Tagliafico leidde ertoe dat een doelpunt van Ajax in de tweede helft werd afgekeurd. Een ander ongelukkig moment voor Tagliafico was zijn onreglementaire ingooi in de eerste helft. Het zou te ver gaan om te zeggen dat die momenten symbool stonden voor de wedstrijd van Tagliafico, maar een onuitwisbare indruk liet hij bepaald niet achter.

Edson Álvarez: 5

Acht minuten na de pauze moest Álvarez veel meer halen uit een vrije schietkans, net buiten het strafschopgebied. Zijn inzet miste de juiste richting. Even daarna leek de Mexicaan door het veroveren van de bal van grote waarde te zijn bij de 0-2 van Tadic, maar die werd afgekeurd. Zijn optreden was wisselvallig: zijn inspeelpasses waren duidelijk onder de maat, maar met zijn duelkracht en alertheid op fouten van Roma compenseerde hij dat deels. In minuut zeventig maakte Álvarez plaats voor Mohammed Kudus.

Davy Klaassen: 5

Klaassen kreeg na twaalf minuten de mogelijkheid om Ajax op voorsprong te zetten, maar zijn schot miste overtuiging. Halverwege de tweede helft liet hij na om zelf te schieten toen hij in het vijandelijke strafschopgebied in balbezit was. Klaassen kwam nauwelijks in het spel voor en had soms moeite om de bal onder controle te krijgen. Met balaanrakingen was hij van alle basisspelers het minst vaak aan de bal.

Ryan Gravenberch: 3

Gravenberch speelde een bijzonder ongelukkige wedstrijd. Hij was weinig aan de bal en vertraagde het spel als dat wel het geval was, of hij faalde in zijn acties. Met een aardige indraaiende voorzet uit een vrije trap stond hij vijf minuten voor de rust aan de basis van enig gevaar; na de pauze had hij een mooie dieptepass op Tadic in huis, maar qua hoogtepunten bleef het daarbij. Hij verloor aan de rand van het strafschopgebied een duel om de bal van Pellegrini en daardoor moest Martínez de daaropvolgende voorzet blokkeren. Tot overmaat van ramp resulteerde een balaanraking van Gravenberch in de kans van Edin Dzeko, die de 1-1 maakte. Je hoopt dat iemand met het talent van Gravenberch zijn ploeg op sleeptouw neemt en dirigeert, maar het tegenovergestelde was waar.

Antony: 5,5

Van Antony ging wel gevaar uit, maar hij slaagde er niet vaak genoeg in om zijn bewaker te passeren. De connectie met zijn ploeggenoten liet geregeld te wensen over, al waren niet alle bijdrages van Antony slecht: in de dertiende minuut bereidde hij een grote kans van Klaassen voor door attent te reageren op een mislukte pass van keeper Pau López. Even daarna bediende hij Klaiber op het juiste moment, waardoor een kans voor Tadic volgde. In de pauze werd Antony vervangen door Brobbey.

Dusan Tadic: 4,5

Tadic was als spits niet de betrouwbare kapstok die hij zo vaak is. Onder druk, in de kleine ruimtes, wist hij zich niet te redden. In de tweede helft verhuisde Tadic naar de linkerkant door de komst van Brobbey, maar zijn slechte vorm bleef aanhouden. Hij dacht elf minuten na de pauze te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens een eerdere overtreding van Tagliafico; evenwel rondde de Serviër de kans goed af.

David Neres: 5

Aan inzet was, zeker in de eerste helft, geen gebrek bij Neres. De buitenspeler was meermaals alert op slordigheden bij Roma: in minuut 7 leidde hij een aanval in door een slechte pass te onderscheppen en ook in minuut 35 lette hij goed op. Zijn aannames en passes waren prima, maar als hij zelf een actie aanging, passeerde hij zelden zijn man. Neres ging in de tweede helft aan zijn favoriete rechterkant spelen, maar ging ook daar zelden een indrukwekkende actie aan. Acht minuten voor tijd maakte hij plaats voor Lassina Traoré.

Brian Brobbey: 6,5

Slechts drie minuten had Brobbey nodig om de hoop van Ajax nieuw leven in te blazen. De invaller controleerde de bal feilloos na een fraaie pass van Schuurs en bleef uiterst koel door de bal over de uitgekomen doelman López te wippen. Ook bij het afgekeurde tweede doelpunt van Ajax speelde Brobbey een belangrijke rol. Zijn invalbeurt bracht de nodige energie in het spel van Ajax. Toch wist hij zich in het restant van de tweede helft niet echt te laten zien. Deels omdat goede passes van ploeggenoten uitbleven, maar in de blessuretijd was hij twee keer net niet gelukkig aan de bal.