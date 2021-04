Zlatan Ibrahimovic raakt opnieuw in opspraak vanwege opgedoken foto

Dinsdag, 13 april 2021 om 10:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:26

Zlatan Ibrahimovic ligt wederom onder vuur in Italië. De 39-jarige spits van AC Milan werd vorige week nog beschuldigd van het doodschieten van een leeuw en zou nu de coronaregels hebben overtreden. Ibrahimovic werd in gezelschap gefotografeerd in restaurant Tano passami olio in Milaan, terwijl de maatregelen in Italië voorschrijven dat eetgelegenheden dicht zijn. Alleen het afhalen van maaltijden is toegestaan.

De foto's zijn in het bezit van Fanpage.it, dat aan restauranteigenaar Tano Simonato heeft gevraagd of Ibrahimovic aanwezig was. Simonato bevestigde dat in een telefoongesprek, waarin de sterrenchef ook het bestaan van het coronavirus ontkende. Ibrahimovic kan geen boete opgelegd krijgen vanwege het overtreden van de coronaregels: daarvoor zou de Zweed op heterdaad betrapt moeten zijn door een overheidsfunctionaris. De foto's zijn op dat vlak volgens Fanpage.it dan ook nutteloos.

Het management van Ibrahimovic ontkent dat de spits de regels heeft overtreden. "Het klopt niet, het restaurant was wel degelijk gesloten en het ging om een werkvergadering." Ook restauranteigenaar Simonato nuanceert de berichtgeving. "We dronken gewoon een flesje wijn onder vrienden, we zijn al lang bevriend."

Vorige week kwam Ibrahimovic ook al negatief in het nieuws. De ervaren centrumspits heeft volgens de Zweedse krant Expressen in 2011 een leeuw doodgeschoten in het wild in Zuid-Afrika en het beest vervolgens naar zijn woning in Zweden laten importeren. Een opvallende beschuldiging, daar Ibrahimovic zichzelf geregeld The Lion noemt en zelfs een tatoeage van een leeuw op zijn rug heeft.