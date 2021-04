Grote rel in Zweden: Zlatan Ibrahimovic schoot leeuw dood in 2011

Dinsdag, 6 april 2021 om 16:18 • Rian Rosendaal

Zlatan Ibrahimovic is in opspraak geraakt in zijn thuisland Zweden. De 39-jarige aanvaller heeft volgens de Zweedse krant Expressen in 2011 een leeuw doodgeschoten in het wild in Zuid-Afrika en het beest vervolgens naar zijn woning in Zweden laten importeren. Een opvallende beschuldiging, daar Ibrahimovic zichzelf geregeld The Lion noemt en zelfs een tatoeage van een leeuw op zijn rug heeft.

Op leeuwen jagen is toegestaan in Zuid-Afrika, mits de jager een geldige licentie kan tonen aan de autoriteiten. Volgens bovengenoemde krant was Ibrahimovic op het moment van de jacht in het bezit van een vergunning. Desondanks is er met name in Zweedse kringen veel kritiek op de actie van de boomlange aanvaller, die juist bekend staat als een dierenvriend. De routinier, die onlangs terugkeerde in de nationale ploeg, zou het vel en de schedel van de leeuw tien jaar geleden naar Zweden hebben laten verschepen, om ze als trofee te kunnen gebruiken.

Ibrahimovic heeft nog niet officieel gereageerd op het verhaal dat door Expressen naar buiten is gebracht. De aanvalsleider van AC Milan liet in het verleden optekenen dat hij blessures 'als een leeuw, niet als een mens' te lijf gaat. De kans is overigens klein dat Ibrahimovic zich op korte termijn weer vestigt in Zweden. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano bracht op Tweede Paasdag naar buiten dat de spits met de clubleiding tot een akkoord is gekomen over het verlengen van de samenwerking met één seizoen. De huidige verbintenis loopt aankomende zomer af.