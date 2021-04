Verweij vraagt om opheldering: ‘Waarom doen jullie daar zo krampachtig over?’

Woensdag, 7 april 2021 om 13:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:34

Erik ten Hag weigert toe te geven dat Jurriën Timber voorafgaand aan de interlandperiode besmet is geraakt met het coronavirus. De verdediger van Ajax moest zich noodgedwongen afmelden bij bondscoach Erwin van der Looi voor de poulewedstrijden op het EK namens Jong Oranje. Tijdens de persconferentie woensdag in aanloop naar het Europa League-treffen met AS Roma van donderdagavond vroeg Ajax-watcher Mike Verweij namens De Telegraaf om opheldering.

"Waarom doen jullie altijd zo krampachtig als het over corona gaat?", legt Verweij voor aan Ten Hag tijdens het persmoment. "Als spelers dat zelf willen aangeven, dan kan dat toch gewoon?", voegt Verweij eraan toe. "Als ze dat zelf willen aangeven, mogen ze dat doen", aldus Ten Hag. "Wij zullen dat niet aangeven. Ik weet niet of Jurriën corona heeft gehad, dat zijn jullie conclusies. Ik weet niet of jij in de medische dossiers mag kijken van die spelers?"

Timber, die woensdagmiddag ook aanschoof tijdens de persconferentie, wordt daarna door NOS-verslaggever Joep Schreuder gevraagd naar zijn fysieke gesteldheid. "Ik ben weer fit. Wat ik voel als ik ziek ben? Ik voel me dan niet lekker. Dan blijf ik even thuis, weg van de groep. Ik heb zondag weer gespeeld, dus ik voel me weer lekker." Volgens Volgens Voetbal International werd de negentienjarige centrumverdediger annex rechtsback wel degelijk positief getest op het coronavirus. Timber moest daardoor de duels met PEC Zwolle, Young Boys en ADO Den Haag aan zich voorbij laten gaan.

Donderdagavond vormt de verdediger naar alle waarschijnlijkheid samen met Lisandro Martínez het hart van de Ajax-defensie. Daley Blind ontbreekt vanwege een zware enkelblessure. Timber speelde eerder in het centrum met Blind, maar kan naar eigen zeggen ook prima een koppel vormen met Martínez. "Het verandert niks aan hoe we willen spelen. Dat maakt geen verschil." Ook Ten Hag maakt zich daar geen zorgen over. "Ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. De taken blijven hetzelfde. Ik denk dat Jurriën complementair is aan beide spelers."

De rechtspoot komt daarmee hoogstwaarschijnlijk tegenover Edin Dzeko te staan, die de spitspositie invult bij Roma. "Ik kijk uit naar de wedstrijd”, aldus Timber. "Ik heb jarenlang intens meegeleefd als Ajax weer Europees speelde. Die wedstrijden beleefde ik voor de televisie als een echte supporter. Nu sta ik misschien wel tegenover Dzeko. Dat is best bijzonder. Ik heb hem als klein jongetje vaak bij Manchester City zien voetballen.”