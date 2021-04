Het plan van Justin Kluivert met Brian Brobbey: ‘Daar kan hij veel aan hebben’

Woensdag, 7 april 2021 om 07:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:42

Justin Kluivert staat welwillend tegenover een langer verblijf bij RB Leipzig. De aanvaller is door AS Roma verhuurd aan de Bundesliga-club, die geen optie tot koop heeft. Niet alleen het voetbal maar ook het leven in Leipzig is Kluivert meegevallen. “De stad is best groot en druk. Dat heb ik liever dan een stille stad. Leipzig heeft zijn eigen charme. Iedereen hier komt uit de regio”, vertelt Kluivert woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Deze stad is daarom niet te vergelijken met Amsterdam of Rome, waar veel toeristen komen.” Kluivert heeft geen spijt van zijn transfer van Ajax naar AS Roma en ook niet van zijn, voorlopig tijdelijke, overstap naar Duitsland. In totaal speelde hij twintig wedstrijden voor het team van Julian Nagelsmann, die anders is dan andere trainers. “Bij Leipzig weet je aan het begin van de week totaal niet wie er op zaterdag gaan spelen. We hebben twintig topspelers en doen het met zijn allen.”

Bij Ajax veranderde er vaak weinig aan de opstelling, herinnert Kluivert zich. RB Leipzig speelt echter vaak in verschillende formaties. “Het is hier niet: hij is beter, dus hij speelt. Degenen die spelen, zijn degenen waarvan de trainer denkt dat hij ze nodig heeft in die wedstrijd. Dat betekent dat soms de helft van de ploeg wordt vervangen.” Kluivert noemt Nagelsmann een ‘talentvolle’ trainer. “Zijn besprekingen zijn heel gedetailleerd. Tot in de puntjes werkt hij het plan uit. Zodra de wedstrijd begint, weten we heel goed wat we zelf moeten doen en waar onze teamgenoten lopen.”

Het is onduidelijk of Leipzig komend seizoen over één of twee Nederlanders kan beschikken. Kluivert weet dat RB Leipzig geen optie tot koop heeft. “Maar we weten hoe het werkt als de transfermarkt opengaat. Hoe? Het is niet zo dat ik iets weet, maar we weten allemaal dat die markt er niet voor niets is. Ik voel me goed hier. Of ik wil blijven? Jawel.”

“Met Brian Brobbey heb ik het natuurlijk over Leipzig gehad, rond de tijd dat hij besloot Ajax te verruilen voor deze club”, besluit de aanvaller. “Het lijkt me leuk om hem te begeleiden en te laten zien hoe alles hier werkt. Ik denk dat hij er veel aan kan hebben als hij hier straks niet als enige Nederlander zit. We zullen zien of het ervan komt.”