‘Dat wist je vantevoren al: Schmidt mag Ihattaren gewoon niet’

Donderdag, 1 april 2021 om 13:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:26

Ricardo Moniz ziet het niet meer goedkomen tussen Roger Schmidt en Mohamed Ihattaren bij PSV. De Nederlandse coach, net als de huidige PSV-trainer met een verleden bij Red Bull Salzburg, is onder de indruk van de tactische kwaliteiten van Schmidt en denkt ook dat PSV met de Duitser een goede keuze heeft gemaakt. Moniz is echter bang dat hij de band met Ihattaren niet meer kan herstellen. De middenvelder werd dit seizoen al meer dan eens disciplinair gestraft.

"Je wist al vooraf dat het niet zou lukken. Hij (Schmidt, red.) mag Ihattaren gewoon niet", vertelt Moniz in een onderhoud met Voetbal International. "Het is niet zijn type." Er volgt gelijk een passende vergelijking. "Schmidt stuurde Leonardo weg (bij Red Bull Salzburg, red.), dat was mijn nummer tien", verwijst de coach naar de Braziliaanse vleugelaanvaller die bij onder meer Feyenoord en Ajax speelde in het verleden. "Leonardo kwam van NAC Breda en was topfit en passeerde drie, vier man in de as. Hij was linksbuiten vroeger. Maar dat was wel de eerste die weg moest", aldus Moniz, tussen 2010 en 2012 werkzaam bij de grootmacht uit Oostenrijk.

"En dat terwijl Leo een groot aandeel in de dubbel had", vervolgt Moniz zijn terugblik. "Dan weet je toch alles. Maar Schmidt heeft een totaal andere filosofie. Maar Leo gaf druk aan de bal, hè." De voormalig coach van onder meer Excelsior en FC Eindhoven gelooft dan ook niet dat Schmidt kan omgaan met een een sierlijke en soms grillige speler als Ihattaren. "Nee, natuurlijk gaat dat niet werken. Maar daar moet je ook eerlijk in zijn. Dat moet je vooraf zeggen. Ihattaren kan sowieso al niet als tweede spits spelen, want je bent dan meer een 9,5. Ihattaren is meer een nummer tien die vrij is, die zeker door Mark van Bommel als vaderfiguur werd begeleid. Hij kan ook niet van de zijkant spelen, want daar heeft hij de snelheid niet voor. Hij komt er niet langs, snap je?"

"Je kan toch Rafael van der Vaart toch ook niet rechtsbuiten zetten?", vraagt Moniz zich hardop af. "Of vanaf de rechterkant als nummer tien. Dus hij past gewoon niet in het 4-2-2-2-systeem, Ihattaren. Nou, dat had je vantevoren al kunnen invullen. En nu heb ik een beetje de indruk, omdat wij Ihattaren allemaal willen zien groeien, dat ze het een beetje voor de bühne doen. Maar wees dan consequent: hij past niet in het 4-2-2-2-systeem. En dat gaat niet lukken, dat zit niet in het systeem van Ihattaren. Dus dit gaat niet door", zo besluit Moniz.