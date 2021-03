Van Bronckhorst opnieuw gelinkt aan dienstverband in Premier League

Maandag, 29 maart 2021 om 15:40 • Chris Meijer

De naam van Giovanni van Bronckhorst wordt door The Chronicle opnieuw in verband gebracht met een dienstverband bij Newcastle United. De druk op Steve Bruce, momenteel de manager van the Magpies, neemt door interne spanningen langzaam maar zeker toe. Eigenaar Mike Ashley sprak afgelopen weekeinde zijn steun uit aan Bruce, maar dit betekent niet per se dat zijn baan ook veilig is.

The Chronicle schrijft dat er binnen de selectie spanningen bestaan tussen Bruce en enkele ervaren spelers. Ook door de buitenwacht wordt de druk langzaam maar zeker opgevoerd, aangezien Newcastle United slechts twee van de laatste achttien competitiewedstrijden wist te winnen. Daardoor zijn the Magpies inmiddels afgegleden naar de zeventiende plaats in de Premier League, met slechts twee punten voorsprong op Fulham. The Cottagers bezetten momenteel een degradatieplaats, evenals West Bromwich Albion en Sheffield United.

Newcastle United heeft naar verluidt nog geen contact gezocht met eventuele opvolgers voor Bruce, maar er zijn wel reeds een aantal namen in beeld. Van Bronckhorst is nog altijd geïnteresseerd in een dienstverband in het noordoosten van Engeland. De voormalig Oranje-international werd in de zomer van 2019 ook al gelinkt aan Newcastle United, dat destijds op zoek was naar een vervanger voor Rafael Benítez. Uiteindelijk kreeg Bruce de voorkeur boven Van Bronckhorst, maar hij is nog altijd geïnteresseerd in een avontuur bij Newcastle United.

Van Bronckhorst zit sinds december zonder club, nadat hij het Chinese Guangzhou R&F wegens persoonlijke redenen achter zich liet. De periode in China, waar hij een krap jaar eerder werd aangesteld, was zijn eerste buitenlandse avontuur, na een uitermate succesvol dienstverband bij Feyenoord waarin de landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal werden veroverd. Van Bronckhorst is nu echter niet de enige naam die wordt genoemd bij Newcastle United.

The Chronicle schrijft dat Chris Wilder eveneens in 2019 al in beeld was bij Newcastle United. De 53-jarige Engelsman zit sinds maart zonder club, nadat hij bij Sheffield United de laan uitgestuurd werd. Ook Eddie Howe zou wel oren hebben naar een dienstverband bij Newcastle United, al wordt hij momenteel ook nadrukkelijk gelinkt aan de vacante positie bij Celtic. Howe loodste Bournemouth vanuit de League Two naar de Premier League, maar werd afgelopen zomer na de degradatie vanaf het hoogste niveau ontslagen.