Makkelie maakt in Portugal openlijk excuses voor fout bij treffer Ronaldo

Maandag, 29 maart 2021 om 14:59 • Rian Rosendaal

Danny Makkelie heeft openlijk excuses gemaakt voor de fout die zaterdag werd gemaakt in het WK-kwalificatieduel tussen Portugal en Servië (2-2). Cristiano Ronaldo dacht in blessuretijd de winnende treffer te hebben gemaakt, maar de arbitrage kon niet zien of de bal wel helemaal over de doellijn was. Het niet toekennen van de treffer zorgde voor grote woede bij Ronaldo en de overige Portugese spelers. Makkelie is na het zien van de beelden naar de Portugese bondscoach Fernando Santos gegaan om zijn excuses aan te bieden voor de misser.

"Met het beleid van de FIFA in gedachte kan ik alleen maar zeggen dat ik mijn excuses heb aangeboden aan bondscoach Fernando Santos en het Portugese elftal voor wat er is gebeurd", zo laat Makkelie weten in een reactie aan A Bola. "Het scheidsrechtersteam doet er altijd alles aan om de juiste beslissingen te nemen. Als we op deze manier in de spotlight komen te staan, dan zorgt dat totaal niet voor een bevredigend gevoel." Santos liet na afloop van het WK-kwalificatieduel al weten dat Makkelie zijn excuses heeft aangeboden en dat de scheidsrechter zich ‘schaamde’ voor het hele gebeuren.

"Ik was in zijn kleedkamer toen hij zich verontschuldigde”, zei Santos op de aansluitende persconferentie. “Op het veld zei hij al dat hij de beelden ging bekijken. Als hij het een doelpunt vond, dan zou hij zijn excuses maken. En dat heeft hij dus gedaan”, aldus Santos, volgens wie de bal ‘een halve meter’ over de lijn was. De Portugese keuzeheer vond het onbegrijpelijk dat de arbitrage geen gebruik kon maken van de VAR en doellijntechnologie. "De scheidsrechters zijn mensen en die maken fouten, maar dat is waarom we de VAR en doellijntechnologie hebben. Deze middelen zijn in het leven geroepen om dit soort situaties te voorkomen.” Ronaldo liet na de wedstrijd via Instagram ook van zich horen. “Ik zal altijd alles geven voor mijn land, dat zal nooit veranderen. Maar dit zijn moeilijke momenten, zeker wanneer een hele natie wordt geraakt. Kop omhoog en door naar de volgende uitdaging”, aldus de strijdbare Juventus-aanvaller.

In de derde minuut van de blessuretijd van het duel met Servië leek Ronaldo te scoren. De Servische verdediger Stefan Mitrovic haalde de bal achter de doellijn weg, maar het was voor assistent-scheidsrechter Mario Diks niet zichtbaar of de bal in zijn geheel over de lijn was. Ronaldo rende briesend naar Diks en liet zijn onvrede blijken, waarop hij door Makkelie bestraft werd met een gele kaart. Omdat er geen doellijntechnologie en VAR aanwezig was bij het duel in Belgrado, kon Makkelie zijn beslissing niet herzien. Ronaldo verliet vervolgens woedend het veld en gooide zijn aanvoerdersband op de grond.