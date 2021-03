‘Zolang Oranje zo speelt, is het acceptabel dat hij niet opgeroepen wordt’

Maandag, 29 maart 2021 om 01:00 • Chris Meijer • Laatste update: 13:45

Toen de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (4-2 nederlaag), Letland (2-0 zege) en Gibraltar (dinsdag) bekend werd, riep het ontbreken van Rick Karsdorp de meeste vragen op. De 26-jarige rechtsback is na jaren van fysieke malheur bezig aan een uitermate stabiel seizoen bij AS Roma en zag dat onlangs beloond worden in de vorm van een nieuw tot medio 2025 lopend topcontract. Waarom maakt een basisspeler bij de nummer zes van de Serie A momenteel nog geen deel uit van het Nederlands elftal?

Door Chris Meijer

Het is dat een andere keuze in het selectiebeleid van bondscoach Frank de Boer nóg meer stof deed opwaaien. Het feit dat de in de Bundesliga met scherp schietende Wout Weghorst niet werd opgeroepen, leidde tot een storm van kritiek en zorgde ervoor dat de naam van Karsdorp in aanloop naar het begin van de WK-kwalificatiecyclus nauwelijks viel. Op zich niet onlogisch, want Karsdorp behoorde niet eens tot de voorselectie. Dát zorgde wel voor de nodige vraagtekens, want samen met Noa Lang werd de vleugelverdediger tot de meest opvallende afwezigen gerekend. Op het eerste oog lijk je als basisspeler van AS Roma wel aanspraak te maken op een plek in in ieder geval de voorselectie. De Boer besliste anders: Denzel Dumfries (PSV), Kenny Tete (Fulham) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) kregen een voorlopige - en ook definitieve - uitnodiging voor Oranje.

“Mensen om me heen hadden dat misschien verwacht. Die zeiden: ‘De selectie komt eraan, je zal er wel bij zitten’. Of mensen hier bij de club. Maar ik heb er zelf nooit over nagedacht eigenlijk. Begrijp me niet verkeerd, ik ben een speler die voor het hoogst haalbare gaat. En het Nederlands elftal is, zeker met het oog op het EK, natuurlijk mooi. Alleen heb je ook andere spelers op mijn positie. Ik heb het drie jaar niet laten zien. Mijn oude niveau begint weer te komen, maar laat mij eerst maar eens lekker die lijn doortrekken”, zo reageerde Karsdorp zelf begripvol in gesprek met Ziggo Sport op het uitblijven van een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Toch zal een eventuele terugkeer in Oranje voor hem ergens ook voelen als de ultieme beloning voor zijn opleving bij AS Roma, die een jaar geleden niet bepaald voor de hand lag. Toen kreeg hij van Sky Italia nog een plek in een elftal met geflopte Nederlandse Serie A-aankopen en leek AS Roma-trainer Paulo Fonseca er geen problemen mee te hebben dat hij verkocht zou worden.

De laatste keer dat Karsdorp een wedstrijd in het Nederlands elftal speelde, was op 25 maart 2017 in en tegen Bulgarije. Karsdorp zou enkele maanden later met Feyenoord kampioen worden en een transfer naar AS Roma maken, nadat er zestien miljoen euro voor hem werd neergeteld. Tot de start van dit seizoen vond hij de vorm die hij in die periode had nooit terug. Vooral geplaagd door een zware kruisbandblessure en aanhoudende spierproblemen, zoals de liesblessure die hij vorig seizoen bijvoorbeeld opliep tijdens een huurperiode bij Feyenoord op het moment dat zijn naam voorzichtig werd gelinkt aan Oranje. Dit seizoen is hij voor het eerst sinds zijn transfer ‘topfit’, zoals hij het zelf noemde in een interview met het Algemeen Dagblad. Italiaanse media schreven dat hij in de voorbereiding dankzij een voedingsdeskundige zeven kilo afviel en daardoor tot de fitste spelers bij AS Roma hoorde. In het begin van het seizoen miste hij nog drie wedstrijden door een spierblessure, maar sinds de vierde speelronde is Karsdorp in principe onbetwist basisspeler.

“Dat was niet per se een verrassing, want AS Roma besloot niemand voor zijn positie te kopen en weigerde een aanbieding van Atalanta om hem over te nemen. Het enige alternatief was Bruno Peres, dus in dat opzicht was hij een belangrijke kandidaat om basisspeler te worden. Maar uiteindelijk zijn de prestaties en vooral zijn consistentie wél verrassend”, legt Renato Maisani, journalist voor de Italiaanse tak van Goal, uit. Karsdorp bleek perfect in de speelstijl van Fonseca te passen. De Portugese oefenmeester hanteert bij AS Roma een 3-4-2-1-systeem, waarin Karsdorp als wingback de gehele rechterflank bestrijkt. Het is een vergelijkbare rol als bijvoorbeeld Hans Hateboer - die momenteel geblesseerd is en daarom niet geselecteerd is voor Oranje - bij Atalanta heeft. “Ik denk dat Hateboer beter is dan Karsdorp. Tegelijkertijd denk ik dat Karsdorp beter is op de positie waar hij bij Roma speelt dan als back in een viermansdefensie. Zolang Oranje met een viermansdefensie speelt, is het acceptabel dat Karsdorp niet opgeroepen wordt. Ook al betekent dat niet per se dat hij niet in een viermansdefensie uit de voeten kan.”

Het feit dat Karsdorp bij AS Roma als wingback speelt, kan voor De Boer een motivatie zijn om hem nu niet te selecteren. In de laatste interlands die Hateboer speelde, liet hij geen ijzersterke indruk achter en dat werd door analisten geweten aan het feit dat hij bij Atalanta als wingback speelt. Anderzijds speelde ook Tete dit seizoen acht van zijn totaal achttien wedstrijden voor Fulham als wingback. Ook Veltman opereert dit seizoen zo nu en dan als wingback bij Brighton & Hove Albion, al spreekt in zijn voordeel dat hij ook in het centrum van de verdediging uit de voeten kan.

Tegelijkertijd speelde Karsdorp bij Feyenoord - voor zijn transfer naar AS Roma en tijdens de huurperiode van vorig seizoen - ook in een viermansdefensie, nadat Fred Rutten hem in het seizoen 2014/15 had omgeturnd van aanvallende middenvelder tot rechtsback. Op basis van de statistieken van Opta valt te concluderen dat Karsdorp dit seizoen per negentig minuten nog niet de gemiddelden haalt die hij tussen 2014 en 2017 bij Feyenoord liet noteren. Het aantal passes (36 om 55), aantal aangekomen passes (30 om 45), gecreëerde kansen (1,4 om 1,0), passes in het strafschopgebied (2,6 om 7,2), voorzetten uit open spel (1,8 om 4,7), aangekomen voorzetten (0,4 om 1,1), balheroveringen (5,1 om 8,0), intercepties (1,2 om 1,7), tackles (1,3 om 2,0), succesvolle tackles (63 procent om 83 procent), duels (6,3 om 7,2), gewonnen duels (40 procent om 48 procent) en uitverdedigende acties (0,9 om 1,4) liggen dit seizoen allemaal nog lager dan tijdens de eerste drie jaar dat Karsdorp in de hoofdmacht van Feyenoord speelde.

Met deze statistieken doet Karsdorp dit seizoen echter niet enorm onder voor Tete, Veltman, Dumfries en Hateboer. De vleugelverdediger van AS Roma speelde na Dumfries de meeste minuten van de potentiële rechtsbacks voor Oranje: 1929. Daarin was hij - net als de aanvoerder van PSV - betrokken bij zes doelpunten, met een treffer en vijf assists. Wanneer er dieper ingezoomd wordt, moet Karsdorp het op het gebied van (aangekomen) passes, gecreëerde kansen, passes in het strafschopgebied, (aangekomen) voorzetten, intercepties, tackles, (gewonnen) duels en uitverdedigende acties afleggen tegenover Tete, Veltman en Dumfries. Dat heeft gedeeltelijk met zijn rol te maken, want ook Hateboer blijft op basis van deze statistieken achter. Maar het onderschrijft wel de keuze die De Boer in zijn huidige selectie heeft gemaakt.

De vraag is in hoeverre het 4-3-3-systeem voor De Boer heilig is met het oog op het EK. In de Nations League-wedstrijd tegen Italië (1-1) switchte de bondscoach bijvoorbeeld naar een 5-3-2-systeem, waarin Hateboer de wingback op de rechterflank was. Als De Boer in aanloop naar het EK dit systeem serieuzer in overweging neemt, heeft hij met Karsdorp en Hateboer twee perfecte kandidaten om op de rechterflank te spelen. Het is sowieso aannemelijk dat Karsdorp de komende maanden steeds nadrukkelijker in beeld komt bij Oranje. Hij maakte nu al meer minuten dan in de drie voorgaande seizoenen (1929 om 1816) en de Italiaanse media beschouwen hem als ‘herontdekt’ bij AS Roma. “Ik ga niets roepen over het EK of weet ik veel wat”, zei Karsdorp in februari in een interview met het Algemeen Dagblad. “Ik heb drie interlands en in Oranje staan is zeker weten een eer. Maar roepen dat het tijd wordt of zo, daar houd ik helemaal niet van.”