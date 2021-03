Van de Looi maakte afspraak met Bijlow: ‘Daar wist Kjell niet van’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 18:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:10

Kjell Scherpen staat woensdagavond onder de lat tijdens de eerste EK-wedstrijd van Jong Oranje, zo maakt bondscoach Erwin van de Looi dinsdag bekend op de persconferentie voor het duel. De doelman van Ajax krijgt tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië de voorkeur boven Justin Bijlow (Feyenoord) en Maarten Paes (FC Utrecht).

Bijlow zat de afgelopen twee duels van Feyenoord op de bank. De jeugdexponent van Feyenoord worstelde dit seizoen met blessureleed, maar is inmiddels weer fit. Desondanks houdt trainer Dick Advocaat vooralsnog vast aan Nick Marsman. Scherpen is de eerste doelman van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en heeft dus meer wedstrijdritme. Paes staat onder de lat bij Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

Van de Looi vertelt dat hij met Bijlow een afspraak had gemaakt over een eventuele basisplek tegen Roemenië. "Ik heb eerder met Bijlow gebeld en hem gezegd dat ik wilde dat hij de laatste twee duels bij Feyenoord zou keepen voordat we naar Hongarije zouden gaan. Dat was niet het geval. Scherpen wist niet van die afspraak af, dus dat moest ik hem vandaag nog even melden", aldus de bondscoach.

"Justin is een hartstikke goede doelman, eigenlijk onze eerste keeper, maar het loopt nu even wat anders", wordt Van de Looi geciteerd door Voetbal International. "Hij heeft de laatste tijd weinig gespeeld en dan moet ik soms ook andere keuzes maken. Kjell heeft het uitstekend gedaan in zijn laatste duels voor Jong Oranje, waaronder tegen Portugal en heeft meer ritme."

Van de Looi doelt op de laatste EK-kwalificatiewedstrijd die Oranje speelde, uit tegen Portugal op 18 november. Die wedstrijd verloor Oranje met 2-1 en dat was de enige uitglijder in de kwalificatiepoule. Drie dagen daarvoor verdedigde Paes nog het doel tegen Wit-Rusland (5-0 zege). Oranje speelt op het EK in Hongarije en Slovenië groepswedstrijden tegen Roemenië, Duitsland en Hongarije.