Brobbey: ‘Ik snap dat het veel losmaakte onder de aanhang van Ajax’

Dinsdag, 23 maart 2021 om 06:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 06:54

Het aanstaande vertrek van Brian Brobbey bij Ajax doet nogal wat stof opwaaien in voetbalminnend Nederland. Onder meer Dusan Tadic adviseerde de pas negentienjarige aanvaller om zijn verblijf in Amsterdam niet nu al in te ruilen voor het avontuur bij RB Leipzig. Brobbey heeft respect voor de woorden van de aanvoerder, maar hij vindt aan de andere kant dat hij er goed aan doet om naar de Bundesliga te verkassen.

Brobbey snapt best waarom Tadic van mening is dat Ajax voor jonge spelers de beste leerschool is. "Zeker weten. Hij praat heel veel met me. Tadic is een heel goede jongen", zo klinkt het in gesprek met De Telegraaf. "Ik zei gewoon elke dag: 'Ja, ja, ja'. Hij is de aanvoerder, hè. Iedereen bij Ajax vertelde me dat verhaal wel zo’n beetje. Dat ik dan sterk in m’n schoenen moet staan? Dat sta ik altijd." Dat er ook onrust en onvrede is geweest bij de Ajax-fans is de aanvaller ook niet ontgaan. "Ik snap dat het ook veel losmaakte onder de aanhang. Ik heb goede en slechte reacties gehad. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik doe gewoon m’n ding."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De international van Jong Oranje heeft weloverwogen voor een meerjarig contract in Leipzig gekozen. "Er was maar één goede club om Ajax voor te verlaten. Daar kan ik me goed doorontwikkelen en daarom heb ik ook niet voor andere clubs gekozen." Voordat de contracten werden getekend sprak Brobbey meer dan eens met Julian Nagelsmann, de succesvolle coach van die Roten Bullen. "Ik sprak hem via de app en heb hem ook in het echt ontmoet. We zaten gewoon samen wat te eten en te praten. Hij vertelde mij wat m’n kwaliteiten zijn en ook wat ik minder kan. Hij wist al heel veel van me. Dat is altijd goed", benadrukt het product van de Ajax-opleiding.

Brobbey, met Jong Oranje momenteel in voorbereiding op het jeugd-EK in Hongarije en Slovenië, heeft de focus de komende maanden echter nog volledig op Ajax liggen. Dromen over Leipzig is er nog niet bij. "Nee, totaal niet", erkent de jonge aanvaller. "Ik wil eerst met Ajax drie prijzen pakken. Daar gaan we voor en dat kan zeker, we hebben een topteam. En het hoogste wil ik nu ook met Jong Oranje bereiken", verwijst Brobbey naar zijn ambitie om Europees kampioen te worden. Met Ajax is de landstitel bijna binnen, terwijl men in de finale van de TOTO KNVB Beker staat. Daarnaast is AS Roma de opponent in de kwartfinale van de Europa League.