Ajax schuift op in potindeling: dit zijn de clubs om rekening mee te houden

Maandag, 22 maart 2021 om 20:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

Door de overwinning van Paris Saint-Germain op bezoek bij Olympique Lyon (2-4) zondagavond, zit Ajax 'virtueel' (op basis van de huidige ranglijsten) in pot 2 bij de loting van de Champions League volgend seizoen. PSG staat nu bovenaan in de Ligue 1 en dat is gunstig voor de Amsterdammers, die daarmee een plek zijn opgeschoven in de potindeling voor de groepsfase van het miljardenbal.

De kampioenen van de eerste zes (of zeven) landen op de ranking plaatsen zich voor pot 1 van de Champions League. Tot zondagavond bezette Lille OSC de Franse plek in de hoogste pot, na de overwinning van PSG hebben de Parijzenaren die positie in handen. Op basis van de huidige ranglijsten in alle Europese competities heeft Ajax een plek in pot 2 in handen, tenzij de Amsterdammers dit seizoen de Europa League winnen, dan volgt zelfs een plek in pot 1.

De huidige vijfjarige UEFA-clubranking

CLUB 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 TOTAAL 11. Arsenal* 19 21 26 10 18 94,000 12. Borussia Dortmund* 22 10 18 18 22 90,000 13. Chelsea* 0 18 30 17 24 89,000 14. Tottenham Hotspur 10 21 26 16 15 88,000 15. FC Porto* 17 17 23 7 21 85,000 16. AS Roma* 13 25 17 11 18 84,000 17. Ajax* 22 1,5 27 13 18 81,500 18. Shakhtar Donetsk 14 19 10 22 14 79,000 19. Olympique Lyon 22 14 17 23 0 76,000 20. Napoli 17 10 18 19 10 74,000 21. RB Leipzig 0 17 5 27 17 66,000 22. Red Bull Salzburg 5 21 16 10 7 59,000 23. Benfica 17 4 17 10 10 58,000 24. Bayer Leverkusen 18 0 11 18 10 57,000 25. Internazionale 18 0 11 18 10 57,000 26. Atalanta 0 11 2,5 20 17 50,500

* Deze club is nog actief in Europa.

Vanaf pot 2 wordt gekeken naar de plek op de ranking van iedere club. Ajax staat daarop op dit moment onder AS Roma en Borussia Dortmund, twee clubs die de Amsterdammers nog uit pot 2 zouden kunnen stoten. Op dit moment staat Roma echter zesde in de Serie A, terwijl Dortmund de nummer vijf van de Bundesliga is. Daarmee zouden beide clubs zich dus niet kwalificeren voor de Champions League. Ajax moet de komende periode hopen dat Roma en Dortmund er niet in slagen een plek in de top vier te bemachtigen, zodat de Amsterdammers verzekerd blijven van een plek in pot 2.

Ajax kan het heft overigens deels in eigen hand nemen. De ploeg van Erik ten Hag speelt in de kwartfinale van de Europa League natuurlijk tégen AS Roma. De achterstand op AS Roma op de ranking bedraagt slechts tweeënhalf punt, die Ajax in de dubbele confrontatie zou kunnen goedmaken. Clubs krijgen per overwinning twee punten, terwijl een gelijkspel één punt oplevert. Bovendien krijgen clubs een bonuspunt voor het bereiken van de halve finale in de Europa League (en later ook voor de eventuele finale).





Voorbeeld van mogelijke potindeling bij de huidige standen:

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Atlético Madrid 1ste van Spanje 115,000 Manchester City 1ste van Engeland 112,000 Bayern München 1ste van Duitsland 129,000 Internazionale 1ste van Italië 53,000 Paris Saint-Germain 1ste van Frankrijk 110,000 Sporting Portugal 1ste van Portugal 45,500 Zenit Sint-Petersburg 1ste van Rusland 75,000 Winnaar Europa League Winnaar Europa League

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Barcelona 2de van Spanje 122,000 Real Madrid 3de van Spanje 122,000 Juventus 3de van Italië 120,000 Manchester United 2de van Engeland 101,000 Sevilla 4de van Spanje 97,000 Chelsea 4de van Engeland 86,000 FC Porto 2de van Portugal 84,000 Ajax 1ste van Nederland 81,500