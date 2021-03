Spaanse kranten staan vol met Sergiño Dest: ‘The Dest en The Best’

Maandag, 22 maart 2021 om 02:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 02:57

Sergiño Dest speelde zondagavond zeer waarschijnlijk zijn beste wedstrijd in het tenue van Barcelona. Mede dankzij twee doelpunten van de ex-speler van Ajax won het team van trainer Ronald Koeman met liefst 1-6 van Real Sociedad en blijven de Catalanen, met nog tien speeldagen te gaan, een serieuze kanshebber voor de landstitel in Spanje. De omhelzing van Dest en Lionel Messi, ook goed voor twee treffers in Anoeta, prijkt maandag op menig voorpagina van de kranten in Spanje. Als de kranten eenmaal worden opengeslagen, wordt duidelijk dat de media in het Zuid-Europese land volledig overtuigd zijn van de meerwaarde van de nog altijd maar twintigjarige back. Zeker nu hij zo rendeert in het nieuwe systeem van Koeman.

Sport deelt na het doelpuntenfestijn in San Sebastián liefst acht achten uit en driemaal een negen. De hoogste beoordelingen zijn voor Dest, Frenkie de Jong en Messi. “Zijn aandeel in de opbouw van achteruit was groot”, wijst de Catalaanse sportkrant op de bijdrage van de Oranje-international. “Hij was excellent. Hij ging alleen de fout in toen hij zich liet aftroeven door Alexander Isak, maar Marc-André ter Stegen voorkwam erger. Hij completeerde een geweldige wedstrijd.” Ook over Dest niets meer dan lovende woorden. “Het duurde even voordat hij in de wedstrijd kwam. Daarna was hij belangrijk zodra hij meer naar voren ging. Een schot eindigde op de lat en daarna maakte hij op aangeven van Messi de 0-2. Hij volbracht zijn sublieme wedstrijd met een tweede goal op aangeven van Jordi Alba.”

'Oost, west, waar is Dest!?', aldus @elsierd ?? Sergiño Dest maakt zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona ??????#ZiggoSport #LaLiga #SociedadBarca pic.twitter.com/UlGVgjJdWO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 21, 2021

Journalist German Bona wijdt een artikel aan Dest, met als kop: ‘Sergiño Dest haalt zijn identiteit uit de kast en mag zich de nieuwe Daniel Alves noemen’, verwijzend naar de Braziliaan die tussen 2008 en 2016 een groot deel van de rechterflank van Barcelona voor zijn rekening nam. “Dest speelde de laatste tijd al goed, en al helemaal sinds Koeman ervoor koos om het systeem om te gooien en met twee wingbacks te spelen. Maar vanavond had zonder meer veel weg van een doctoraat. Gedurende het offensieve voetbal van Barcelona zullen er ongetwijfeld mensen zijn geweest die even in hun ogen wreven en in de Amerikaans international de nieuwe Daniel Alves zagen. Dat is een gevaarlijke vergelijking, met een jonge voetballer als Dest moet voorzichtig worden omgesprongen, maar na zijn superwedstrijd in Anoeta mag een dergelijke vergelijking best vallen.”

“En Dest deed alles goed”, benadrukt Bona. “Zijn wedstrijd zal herinnerd worden vanwege zijn offensieve exhibitie én omdat hij tweemaal scoorde. Maar de manier waarop hij zijn defensieve taken invulde, mag zeker niet vergeten worden. Niemand ging hem voorbij en de collectieve prestatie was voor Dest net zo belangrijk (…) Koeman heeft nu twee messen aan de zijkant tot zijn beschikking: Dest en zijn alter ego, Jordi Alba, aan de andere kant. Dest heeft al veel van zijn teamgenoot geleerd en als wingback haalt hij beste uit zichzelf. Een positie die hem in staat stelt om aan te vallen en ook, vanwege zijn fysieke gesteldheid, te verdedigen. Fútbol total, de nieuwe Alves is hier.”

“Dest had een wedstrijd als deze nodig”, luidt het oordeel van Marca. “De Amerikaans international laat al enkele wedstrijden op rij zien dat hij in uitstekende vorm verkeert. Hij profiteert het meest van het nieuwe systeem van Koeman. Ondanks de kritieken die Dest dit seizoen regelmatig ontving, bleef hij vertrouwen houden in zijn kwaliteiten en zijn manier van spelen.” Ook de meest verkochte sportkrant van Spanje heeft een apart artikel over de verrichtingen van Dest geschreven: ‘Dest se desmadra, oftewel ‘Dest gaat tekeer’. Journaliste Cristina Navarro zag el doblete van Dest eigenlijk al aankomen. “De voorbije weken liet Dest tegen Sevilla en Paris Saint-Germain al zien dat hij het in zich heeft om te scoren, maar hij kwam niet verder dan de paal. Zondag was er geen houden meer aan. Eerst een bal op de lat en daarna twee goals. (…) Maar daar bleef het niet bij. Het scheelde niet veel of enkele passes waren ook in doelpunten geëindigd.”

“Het nieuwe systeem van Koeman, met een driemansdefensie, zorgt ervoor dat iedereen de beste versie van Dest ziet”, vervolgt Navarro. “Met zoveel ruimte voor zich is hij eigenlijk praktisch een vleugelaanvaller. (…) Of het nu 3-5-2- of 3-4-3 is, het lijkt erop dat Dest een van de namen is die Koeman als eerste op zijn wedstrijdformulier zet. Dest is nu vijf keer op rij als basiskracht aan het startsignaal verschenen en het lijkt erop, behoudens een verrassing, dat hij verzekerd is van een plek in de basis. Zowel Barcelona als Dest verkeert in vorm.” Een andere sportkrant uit Madrid, AS, was eveneens onder de indruk. “Briljant”, zo vat het dagblad de wedstrijd van de ex-speler van Ajax samen. “Het was ongetwijfeld zijn beste wedstrijd als speler van Barcelona. Hij had er baat bij dat Martin Merquelanz geen back was om hem tegenstand te bieden. Hij stond aan de basis van de 0-1 en was er snel bij om de 0-2 te maken. En hij had ook het geluk aan zijn zijde, zoals bij de 0-3.”

Ook Mundo Deportivo kon niet achterblijven. “Als wingback met een defensie van drie komt Dest volledig tot zijn recht. Twee doelpunten, een inzet op de lat en enkele offensieve acties van grote kwaliteit. Zonder fouten in verdedigend opzicht.” Journalist Gabriel Sans komt met een mooie kop boven zijn artikel: Dobletes de The Dest y The Best del Barça a la Real Sociedad, verwijst hij naar de dubbelslag van zowel Dest als Messi tegen de Basken. “Dest en Messi symboliseerden in Anoeta de mix van jongeren en sterspelers waar Koeman zo hard aan werkt sinds zijn komst bij Barcelona. The Dest vult een positie in waarover de Nederlander zo lang over heeft gepeinst én zorgt voor een ongekend rendement in een atypisch systeem in de blauw-rode handleiding van Barcelona. The Best liet opnieuw zien waarom hij de beste voetballer ter wereld is. Hij is veel meer dan alleen de topscorer van LaLiga”, benadrukt Sanz.

“Er was een moment, toen de competitie al enige tijd bezig was, dat Dest een ietwat verwarde indruk maakte”, erkent de journalist van Mundo Deportivo. “Met een verandering in het systeem is het Koeman gelukt om over de beste versie van Dest te beschikken. De exhibitie van Dest tegen Real Sociedad was ongekend. Niet alleen vanwege zijn offensieve spel, maar ook in technisch opzicht. Hij bewees het gelijk van degene die naar Amsterdam ging om hem aan te trekken.” Bij ElDesmarque is de laagste beoordeling voor De Jong, een zes. “Het ontbreekt de Nederlander aan meer defensieve intensiteit om de aanvallers van de tegenstander onder druk te zetten.” De populaire website strooit verder met zevens, achten en zelfs een negen voor Messi, Jordi Alba en, uiteraard, Dest. “Het nieuwe systeem van Koeman komt Dest bijzonder gelegen. Hij is een aanvaller méér in het systeem.”