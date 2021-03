Kieft: ‘Waarom doet Van de Looi niet normaal? Waarom grijpt De Boer niet in?’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 19:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:49

Wim Kieft is niet te spreken over de wijze waarop de KNVB omgaat met Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder van PSV maakt geen deel uit van de selectie die bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje samenstelde voor het EK Onder-21. In zijn column voor De Telegraaf schrijft Kieft dat Ihattaren door de KNVB 'nog verder op een zijspoor gerangeerd dan waar hij bij PSV is beland'.

Zowel Ronald Koeman als Frank de Boer nam Ihattaren al eens op in de voorselectie van 'het grote' Oranje, maar tot een debuut kwam het nog niet. "Nu ineens is Ihattaren niet goed genoeg om met Jong Oranje mee te gaan om drie EK-duels te spelen", merkt Kieft tot zijn verbazing op. "De bondscoaches De Boer en Erwin van de Looi lieten zelfs niets van zich horen. Zo ga je niet met iemand om." De 43-voudig international van Oranje vreest voor een 'Hakim Ziyech-scenario' en weet dat de Marokkaanse voetbalbond op het vinkentouw zit om Ihattaren alsnog te overtuigen van een interlandcarrière bij het Noord-Afrikaanse land.

"Waarom doet Van de Looi niet normaal? Waarom grijpt De Boer niet in? Hij is hoofdverantwoordelijk voor de selecties van Oranje en Jong Oranje en had Van de Looi moeten opdragen Ihattaren te selecteren", vindt Kieft. Hij vindt dat 'de beste spelers' altijd geselecteerd moeten worden, ook als ze even geen basisplaats hebben bij hun club. "Zo’n selectie kan die jongen juist de boost geven die hij nodig heeft. Jong Oranje is daarvoor het ideale podium. Nu voelt hij geen enkel vertrouwen van deze bondscoaches."

Kieft, die maandag bij Veronica Inside ook al zijn afkeuring uitsprak over het ontbreken van Ihattaren, snapt weinig van de verklaring van Van de Looi dat Jong Oranje een korte aanloopperiode heeft naar de groepswedstrijden tegen Roemenië (24 maart), Duitsland (27 maart) en Hongarije (30 maart) en dat de PSV'er nog nooit meedeed bij de beloftenploeg. "Neem hem desnoods mee voor de bank, geef hem het gevoel dat hij erbij hoort, maak hem gek, geef hem speelminuten als de stand het toelaat of zet hem op scherp voor het geval je tegen Duitsland iets moet forceren. Er is totaal geen inlevingsvermogen bij Van de Looi en De Boer."