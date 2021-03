Advocaat zag 25 miljoen aan aankopen door zijn neus geboord worden

Vrijdag, 19 maart 2021 om 18:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:22

De clubleiding van Feyenoord heeft Dick Advocaat voorafgaand aan het seizoen beloofd om 25 miljoen euro uit te trekken voor nieuwe spelers. Van dat geld had de oefenmeester een centrale verdediger, een middenvelder en een spits willen aantrekken. Door de coronapandemie ging dat feest echter niet door, waardoor een serieuze aanval op Ajax en PSV uitbleef in de Eredivisie. Het lijkt erop dat Arne Slot, die na de zomer begint in Rotterdam als eindverantwoordelijke, wel kan beschikken over een flinke financiële impuls.

Feyenoord voert gesprekken met een grote investeerder om onder andere geld vrij te krijgen voor nieuwe aankopen. De club deed daarover echter nog geen toezeggingen aan Slot. “Wij waren ook van plan om dat te doen met het elftal”, laat Advocaat vrijdag desgevraagd weten tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Emmen van zaterdagavond. “Het bestuur stond daar helemaal achter en men wilde drie grote aankopen doen. Maar door de coronapandemie is alles opeens anders geworden. Daarom verwijt ik het bestuur ook niks.” De aanwinsten die Advocaat op het oog had kostten allen een slordige acht miljoen euro.

De Rotterdammers versterkten zich afgelopen zomer met onder andere João Carlos Teixeira, Uros Spajic, Mark Diemers en Bryan Linssen. In de winter kwam daar Lucas Pratto bij. "We willen allemaal meer", gaat Advocaat verder. "Maar iedereen heeft het dit seizoen verschrikkelijk moeilijk in het voetbal." Donderdag maakte algemeen directeur Mark Koevermans in een speciale video nogmaals duidelijk dat Feyenoord momenteel in grote financiële zorgen verkeert. Koevermans richtte zich met zijn boodschap tot seizoenkaarthouders en zakelijke relaties, die binnenkort geld kunnen terugvragen voor niet bezochte wedstrijden van de club.

Als alle supporters en relaties van Feyenoord het geld voor hun seizoenkaarten terugvragen, komt dat de club op een kostenplaatje van vijftien miljoen euro te staan. Een bedrag dat Feyenoord zich niet kan veroorloven, zo maakte Koevermans donderdag bekend. "Het lastige is dat we met z’n allen niet weten wanneer het voorbij is", aldus Advocaat. "Weet je dat moment wel, dan kan je meer plannen maken. Nu kan je niks. Het is bij alle clubs gewoon heel nijpend. Dat is ook waarom we allemaal een bijdrage (loonoffer, red.) hebben gedaan." Feyenoord loopt per wedstrijd in een lege Kuip 800.000 tot 900.000 euro mis.