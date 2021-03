Marca: Eden Hazard moet einde seizoen en EK met België missen

Dinsdag, 16 maart 2021 om 09:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:41

Een noodgedwongen operatie maakt mogelijk een vroegtijdig einde aan het seizoen van Eden Hazard, zo meldt Marca dinsdag. De aanvaller van Real Madrid kampt al het hele seizoen met spierblessures, die voort zouden komen uit problemen aan zijn linkerenkel. Volgens de populaire sportkrant uit Spanje is een operatie onvermijdelijk, wat zou betekenen dat Hazard dit seizoen niet meer in actie komt voor Real en ook het EK met België aan zijn neus voorbij moet laten gaan.

Hazard ontbrak maandag op de afsluitende training bij Real ter voorbereiding op de return in de achtste finale van de Champions League tegen Atalanta. Volgens ElDesmarque bleef hij bewust binnen om daar te werken aan zijn herstel van een zoveelste spierblessure. Onderzoek heeft uitgewezen dat de buitenspeler een kwetsuur heeft aan de buikspier. Voor Hazard is het alweer de elfde blessure sinds zijn komst naar Real in de zomer van 2019. In de afgelopen anderhalf jaar worstelde de inmiddels dertigjarige aanvaller onder meer met kwetsuren aan de voet, kuitbeen en hamstrings. Daarnaast werd Hazard in november getroffen door het coronavirus.

'De kans dat hij geopereerd moet worden is zeer groot. Het zou zeldzaam zijn als dat niet zou gebeuren', schrijft Marca. Een operatie moet voorgoed een einde maken aan het aanhoudende blessureleed. De klachten aan zijn linkerenkel zouden aan de basis staan van alle spierblessures die Hazard dit seizoen heeft moeten doorstaan. Het zou voor Hazard niet de eerste keer zijn dat hij onder het mes moet. Vorig jaar maart vloog de Belg naar de Verenigde Staten om zich in Dallas al te laten opereren aan zijn enkel. Het EK, dat uiteindelijk werd uitgesteld, kwam destijds niet in gevaar.

Het seizoen van Hazard wordt getypeerd door blessureleed. Zaterdag maakte hij in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Elche (2-1) als invaller zijn rentree bij Real, nadat hij een aantal weken niet in actie was gekomen. In totaal stond hij vijftien minuten op het veld. Hij leek weer geheel fit te zijn, maar na twee dagen na zijn eerste speelminuten in weken zijn de vooruitzichten toch weer somber. Trainer Zinédine Zidane had om geduld gevraagd met Hazard na zijn comeback tegen Elche, zeker gezien het zware programma dat Real nog voor de boeg heeft. Mede door het aanhoudende blessureleed kwam de routinier tot dusver tot slechts 36 wedstrijden in het shirt van Real.