Doelpunt nummer twaalf van Rai Vloet vergroot zorgen van ADO

Zaterdag, 13 maart 2021 om 20:40 • Daniel Cabot Kerkdijk

Heracles Almelo heeft zaterdag drie punten overgehouden aan de visite aan ADO Den Haag in de Eredivisie. Het team van trainer Frank Wormuth zegevierde met 1-2 in de Hofstad en is nu op een negende positie op de ranglijst terug te vinden. ADO wacht al elf wedstrijden, sinds de 0-1 zege op RKC Waalwijk op 9 januari, op een overwinning en overnacht als hekkensluiter indien FC Emmen in de avonduren van FC Groningen wint.

Er was in de eerste helft weinig te genieten in Den Haag en de doelpuntloze ruststand was dan ook volkomen logisch. Heracles probeerde hoog druk te zetten, terwijl ADO het vooral van spelhervattingen moest hebben. De teams van Wormuth en Brood hielden elkaar in evenwicht: Vicente Besuijen schoot na ruim een half uur spelen net over en enkele minuten ging ook een inzet van Rai Vloet rakelings over het doel.

Heracles kwam vlak voor de pauze zeer goed weg toen de grootste kans van de eerste helft voor Nasser El Khayati was. De technicus zag zijn schot, dat nog even werd gekraakt, van de lijn gehaald worden door Robin Pröpper. Het bezoek kwam na rust sterk uit de kleedkamers. Een prachtige aanval leverde meteen een opgelegde mogelijkheid op voor Sinan Bakis, maar hij stuitte van dichtbij op doelman Martin Fraisl.

De kans voor Bakis leek de voorbode van de 0-1 te zijn. Net als vorige week tegen PEC Zwolle dacht Noah Fadiga zijn eerste Eredivisie-treffer gemaakt te hebben toen hij de bal op aangeven van Delano Burgzorg binnenschoof, maar de VAR keurde zijn doelpunt wegens buitenspel af. Een hard gelag voor Fadiga, die in minuut 68 een volgende domper te verwerken kreeg. De verdediger werkte de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Janis Blaswich na een kopbal van Michiel Kramer op de paal: 1-0.

ADO kon echter niet lang van de voorsprong genieten. Bakis schoot Heracles enkele minuten later uit de draai, na een lage voorzet van Ismail Azzaoui, alweer langszij: 1-1. Een heerlijke uithaal van Milan van Ewijk werd door Blaswich stijlvol over de lat getikt en acht minuten voor tijd was het aan de andere kant wél raak. Een schitterend afstandsschot van Vloet was Fraisl te machtig en betekende alweer doelpunt nummer twaalf voor de aanvaller: 1-2. Dat was het laatste wapenfeit, ook in de liefst zes minuten extra tijd kwam het scorebord niet meer in beweging.