Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz hakt knoop door over Noa Lang

Zaterdag, 25 november 2023 om 08:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:43

Het duel tussen FC Twente en PSV is de absolute kraker in speelronde 13 van de Eredivisie. De koploper uit Eindhoven verspeelde nog geen punt dit seizoen, terwijl FC Twente al anderhalf jaar ongeslagen is in de eigen Grolsch Veste. Lukt het PSV, in tegenstelling tot Feyenoord en Ajax, wél om te winnen in Enschede? FC Twente - PSV vangt om 18.45 uur aan en is te zien op ESPN 2.

Het duel met FC Twente is voor PSV de eerste in een serie cruciale wedstrijden. Woensdag reist de ploeg van trainer Peter Bosz af naar Sevilla voor het vijfde groepsduel in de Champions League, waarna volgende week zondag in De Kuip de confrontatie wacht met titelconcurrent Feyenoord.

Nadat eerder Feyenoord en Ajax onderuit gingen in Enschede, hoopt PSV geen averij op te lopen in de jacht op de landstitel. De Eindhovenaren hebben Noa Lang terug in de selectie. De aanvaller kampte sinds 8 oktober met een blessure, maar is fit genoeg om aan te treden tegen FC Twente. Toch lijkt Bosz hem achter de hand te houden.

"Noa is honderd procent fit, hij kan vanaf het begin starten", zei Bosz vrijdag tijdens de persconferentie. "We gaan de voors en tegens tegen elkaar afstrepen." Bosz gaat op bezoek bij FC Twente vermoedelijk starten met een voorhoede bestaande uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano.

Verder kent de opstelling van PSV weinig verrassingen. Dat betekent dat Guus Til opnieuw als aanvallende middenvelder speelt, met Jerdy Schouten en Joey Veerman in zijn rug. Laatstgenoemd tweetal keerde zonder kleerscheuren terug van de interlandperiode met Oranje.

FC Twente

Twente-captain Robin Pröpper weet hoe moeilijk ploegen het kunnen hebben in de Grolsch Veste. "De manier waarop de supporters meeleven is zo mooi. Daar genieten we elke wedstrijd weer van. Ik denk dat je in Nederland alleen bij Feyenoord ook zo’n bijzondere sfeer hebt. We voelen ons heel sterk met het geweldige publiek achter ons."

Pröpper kijkt uit naar de persoonlijke duels met Luuk de Jong. "Hij is fysiek zo sterk. Je moet er echt bovenop zitten en fysiek de strijd met hem aangaan, want hij kan enorm goed koppen en werkt ook nog eens keihard. Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten. Dat worden leuke duels die we gaan uitvechten."

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Smal; Sadílek, Kjolo, Steijn; Rots, Ugalde, Vlap.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez, Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.