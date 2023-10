KNVB ‘beloont’ arbiter voor cruciale blunder met aanstelling voor duel Feyenoord

Maandag, 30 oktober 2023 om 20:38 • Wessel Antes

De KNVB heeft maandagavond een hoogst opmerkelijk besluit medegedeeld. Scheidsrechter Pol van Boekel gaat zaterdagavond de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord fluiten. De beslissing leidt tot woede bij supporters van de regerend landskampioen, daar Van Boekel als videoscheidsrechter afgelopen zondag tijdens het verloren duel met FC Twente (2-1) een cruciale rol speelde.

In de 69ste minuut in Enschede werd Feyenoord-spits Santiago Gimenez door Twente-aanvoerder Robin Pröpper volgens arbiter Dennis Higler op reglementaire wijze van scoren afgehouden. Ook de VAR van dienst, Van Boekel, besloot niet in te grijpen. Op het moment van het incident stond het nog 1-0 in De Grolsch Veste.

Volgens velen hadden de Rotterdammers een strafschop moeten krijgen, waardoor het elftal van Arne Slot de stand gelijk had kunnen trekken. Die penalty kwam er echter niet, waarna Ricky van Wolfswinkel Twente aan de andere kant naar 2-0 schoot. In de slotfase wist Lutsharel Geertruida er nog wel 2-1 van, maar verder dan dat kwam Feyenoord niet.

Gimenez uitte zondagavond nog zijn woede over het moment via X. Via het platform reageerde de Mexicaan met twee verbaasde emoji’s op beelden uit de verloren wedstrijd in De Grolsch Veste. In het geciteerde X-bericht kwam ook de cruciale rol van Van Boekel aan het licht. “NO foul given. NO VAR checked.”

Feyenoord komt Van Boekel nu heel snel weer tegen, daar de 48-jarige scheidsrechter zaterdag de leiding heeft in Waalwijk. De Brabantse arbiter zal worden geassisteerd door Freek Vandeursen en Stefan de Groot. Jannick van der Laan is vierde man en Martin van den Kerkhof is de VAR van dienst.

Mikos Gouka

Journalist Mikos Gouka schreef maandag in een artikel voor het Algemeen Dagblad nog uitgebreid over het incident met Gimenez. “Zoals elke week zullen ze in Zeist de wedstrijden terugkijken en nabespreken. De kritiek op de karige extra speeltijd zal daar nauwelijks een item zijn. Zes minuten was zuinig, maar niet buitenproportioneel.”

“Wat wel nog voorbijkwam, was het moment in minuut 70”, aldus Gouka. “De overtreding van Robin Pröpper op Santiago Giménez bij de stand 1-0 was volgens de kenners in Zeist een zuivere penalty. Ook hier verdient Higler, die veel kritiek kreeg, toch enige clementie. Hij had geen duidelijk zicht op het moment in het vijfmetergebied van FC Twente. Dat had Pol van Boekel in Zeist wel, maar hij trok ten onrechte niet aan de bel en dus ging de bal niet op de stip.

Door het artikel van Gouka is op X onder Feyenoord-fans woede ontstaan over de aanstelling van Van Boekel. “De KNVB geeft het dus toe. Heb je niks aan, uiteraard, maar wel bewijs van de waanzin. Om het nog waanzinniger te maken: de man die onterecht niet ingreep, krijgt als beloning RKC-Feyenoord. KNVB: voor uw wekelijkse shitshow”, schrijft supporter Bob Dijkgraaf bij een screenshot van Gouka’s artikel.