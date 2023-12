Kraay vraagt aan Bruggink: â€˜Hebben zij zich gemeld voor Van Wolfswinkel?â€™

Kraay vraagt aan Bruggink: ‘Hebben zij zich gemeld voor Van Wolfswinkel?’

Robin Pröpper zet binnenkort zijn handtekening onder een nieuw contract bij FC Twente, zo verzekert technisch directeur Arnold Bruggink zondag in Goedemorgen Eredivisie. Beide partijen hebben een akkoord bereikt over verlenging van het medio 2024 aflopende contract. Voor hoeveel jaar Pröpper gaat bijtekenen is nog niet bekend.

"Het ligt nu nog bij de juristen, maar dat is in principe rond", verklapt Bruggink in het ochtendprogramma van ESPN. Pröpper kwam in 2021 transfervrij over van Heracles Almelo en groeide al snel uit tot aanvoerder van Twente. De verdediger (30) staat inmiddels op 96 wedstrijden in het shirt van de Tukkers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De leiding van Twente wil naast Pröpper ook de aflopende verbintenis van Gijs Smal verlengen. De linksback is inmiddels in gesprek met het bestuur over een nieuw contract in De Grolsch Veste. Smal staat volgens diverse Schotse media in de belangstelling van Celtic, waardoor Twente snel zaken wil doen. "Ik hoop dat hij blijft", aldus Bruggink.

Hans Kraay junior wil vervolgens weten van er waar is over de geruchten rondom Ricky van Wolfswinkel. "Heeft FC Utrecht zich wel of niet gemeld bij jullie, om hem in de winterstop over te nemen?" Het antwoord van Bruggink is duidelijk: "Ze hebben zich niet gemeld. Ze mogen zich wel melden, maar het is niet bespreekbaar."

Van Wolfswinkel is een van de vele spelers die bij Twente over een aflopend contract beschikt. Volgens presentatrice Fresia Cousiño Arias is de spits een key player die trainer Joseph Oosting absoluut niet kwijt wil en is Van Wolfswinkel zelf ook niet van plan om te vertrekken.

Oosting

Bruggink, die overigens benadrukt dat Twente zich normaal gesproken niet gaat versterken in de winterstop, krijgt van Kraay tegens de vraag wat de grootste kwaliteit is van Oosting. "Het is een zeer prettige kerel. We hebben een aantal punten die wij als Twente belangrijk vinden, en Joseph voldoet aan al die eisen. Je wil als club graag een omgeving creëren waar iedereen zich prettig voelt. Je wil ook ontwikkelen, daar is Joseph heel veel mee bezig."

Volgens Bruggink is de manier van werken van Oosting zeer indrukwekkend. "Het is echt krankzinnig om te zien welke plannen hij individueel maakt voor spelers. Daar word ik echt heel blij van. Elke speler heeft bij Twente een individueel plan, van waar ze moeten verbeteren. Daar zitten ook beelden bij. Joseph kan bij mij aan tafel komen ziten, op een knop drukken, en ik heb alles."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties