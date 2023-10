Wie zegeviert in de immer beladen derby: Heracles Almelo of FC Twente?

Zondag, 22 oktober 2023 om 09:00 • Rian Rosendaal

De altijd beladen derby tussen Heracles Almelo en FC Twente staat zondag op het programma. Het is de eerste clash tussen beide clubs in de Eredivisie sinds april 2022, daar Heracles afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitkwam. Pakt de promovendus de volle buit in de derby, of houdt nummer drie Twente aansluiting met PSV en AZ?

Heracles houdt zich voorlopig knap staande in de middenmoot en wist tot dusver al drie keer te winnen sinds de terugkeer in de Eredivisie. Twente behoort na acht speelronden tot de beste ploegen, terwijl het elftal van trainer Joseph Oosting ook vaak sprankelend voetbal laat zien. Zeven overwinningen en slechts een nederlaag (1-0 tegen Fortuna Sittard) zeggen alles over de sterke seizoensstart van de club uit Enschede.

