Wilfried Zaha weigert als eerste Premier League-voetballer om te knielen

Zaterdag, 13 maart 2021 om 16:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:04

Voorafgaand aan de Premier League-wedstrijd tussen Crystal Palace en West Bromwich Albion, die zaterdagmiddag om 16.00 uur begon, werd Wilfried Zaha de eerste Premier League-speler die weigerde te knielen. Sinds de dood van George Floyd wordt voor de aftrap door alle spelers op het veld geknield als statement tegen raciale ongelijkheid en buitensporig politiegeweld. Zaha vindt echter dat het protest inmiddels zijn betekenis heeft verloren.

De aanvaller van Crystal Palace had vorige maand aangekondigd niet meer te willen knielen, maar kon zijn woorden vanwege een bovenbeenblessure nog niet waarmaken. Zaterdag stond hij voor het eerst weer in de basis en kreeg hij dus de mogelijkheid om te blijven staan, terwijl de andere 21 spelers op het veld naar het gras gingen. "Mijn beslissing om te blijven staan voor de aftrap is inmiddels al een paar weken bekend", schrijft Zaha in een statement dat kort voor de wedstrijd werd gepubliceerd. "Er is geen goed of verkeerd besluit, maar voor mij persoonlijk is het knielen gewoon een onderdeel geworden van de routine voor een wedstrijd. Het maakt niet uit of we staan of knielen: sommigen blijven belaagd worden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik weet dat er achter de schermen bij de Premier League veel werk wordt verricht om verandering teweeg te brengen en daar heb ik volledig respect voor", vervolgt Zaha zijn statement. "Ik heb ook volledig respect voor mijn ploeggenoten en andere spelers die blijven knielen. Ik vind dat we als maatschappij beter onderwijs moeten stimuleren en dat socialmediabedrijven krachtiger moeten optreden tegen mensen die anderen belagen - niet alleen voetballers. Ik wil me nu gewoon richten op het voetbal en ervan genieten dat ik weer op het veld sta."

Zaha werd in juli 2020 zelf nog op racistische wijze bejegend in een bericht op Instagram. Hij ontving voorafgaand aan een duel met Aston Villa een dreigement van een supporter van Aston Villa. De aanvaller kon maar beter niet scoren, anders zou de desbetreffende persoon een bezoekje brengen aan zijn huis, zo klonk het. De verzender van de bedreiging, die later twaalf jaar oud bleek te zijn, schreef 'verkleed als geest' langs te zullen gaan, noemde Zaha een 'black cunt' en voegde een foto toe van van leden van de Ku Klux Klan die een kruisverbranding voorbereiden. Verder verstuurde hij ook een bewerkte foto van een man in blackface op een verpakking van een ontbijtproduct, met de boodschap 'coon flakes'. Het woord 'coon' geldt in het Engels als scheldwoord voor zwarte personen.