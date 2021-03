‘Deel van spelersgroep Vitesse keerde zich tegen Riechedly Bazoer’

Zondag, 7 maart 2021 om 15:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:50

De lucht tussen Riechedly Bazoer en trainer Thomas Letsch bij Vitesse is al 'grotendeels geklaard', schrijft De Telegraaf. De verdediger is disciplinair geschorst voor de wedstrijd tegen AZ van zondagmiddag 16.45 uur. Naar verwachting sluit hij vanaf volgende week echter weer aan bij de trainingen in Arnhem.

Bazoer zou op de training van vrijdag hebben nagetrapt bij ploeggenoot Daan Huisman en ging daarna verbaal de strijd aan met Letsch en aanvoerder Remko Pasveer. Letsch heeft Bazoer daarop geschorst voor het duel met AZ. Bij Vitesse raakte de spelmaker in het verleden al meermaals in conflict met toenmalig trainer Leonid Slutsky en raakte hij op de training slaags met Jay-Roy Grot. Volgens De Telegraaf is er een groot verschil met het incident van vorig jaar: Bazoer toonde ditmaal direct berouw na zijn emotionele uitbarsting.

Hij bood na de training zijn excuses aan en daardoor overwoog Letsch om hem toch te laten spelen tegen AZ en op een andere manier een straf uit te delen. Een deel van de spelersgroep was echter van mening dat Bazoer te erg over de schreef ging tegen Letsch en dat er een schorsing moest volgen, klinkt het. Er zijn zaterdagmiddag wel intensieve gesprekken gevoerd en daardoor is de lucht grotendeels geklaard. Na het weekend zal Bazoer weer aansluiten op het trainingsveld, is de verwachting.

Bij ESPN zegt Ronald de Boer het incident te betreuren, daar Bazoer dit seizoen 'geweldig' speelde en hij werd genoemd als kandidaat voor de komende voorselectie, die later op de zondag door broer Frank bekend wordt gemaakt. Ronald noemt Bazoer een recidivist. "Als het even niet naar de zin gaat, dan exploderen ze." Kenneth Perez vindt de schorsing 'doodzonde'. "We weten niet precies wat er gebeurd is, maar dit kan ook een reden zijn voor andere clubs om te zeggen: 'Nee, we halen hem toch niet.'"

"'Er is iets gebeurd tijdens de training en daarom heb ik besloten om hem niet in de selectie op te nemen. Ik wil niet in details treden. Er is iets gebeurd, daarom hebben we deze keuze gemaakt. Of het een moeilijke keuze was? Dat maakt niet uit. Enzo Cornelisse speelt vandaag. Hij deed het goed tegen Fortuna Sittard en ik heb vertrouwen in hem", zo zegt Letsch voorafgaand aan het duel met AZ in gesprek met ESPN.

"Het is zoals het is. Het is gebeurd, we gaan verder", vervolgt de trainer van Vitesse. "Dit gebeurt over de hele wereld in het voetbal. Ik focus me op de wedstrijd en de spelers die er wel bij zijn. AZ is de favoriet. Wij hebben het dit seizoen tot nu toe geweldig gedaan en nu kunnen we het gat dichten. Of Bazoer er volgende week weer bij is? We zullen zien."