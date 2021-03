Bergwijn al wekenlang tribuneklant: ‘Zijn afwezigheid is merkwaardig’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 00:00 • Yanick Vos • Laatste update: 17:40

Het is tot dusver niet het seizoen van de meeste Oranje-internationals in de Premier League. Virgil van Dijk raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie, Nathan Aké staat door een blessure al maanden aan de kant, Donny van de Beek komt niet aan de bak bij Manchester United en Steven Bergwijn hakt sinds kort met hetzelfde bijltje. Laatstgenoemde ontbrak donderdag voor de derde keer op rij in de wedstrijdselectie van Tottenham Hotspur. Wat is er aan de hand met de ex-PSV’er?

Bergwijn was ruim een jaar geleden niet meer te houden voor PSV. Aan geruchten over een eventuele transfer naar Ajax kwam in 2019 een einde toen hij een nieuw vierjarig contract tekende in het Philips Stadion. Een halfjaar later kon hij de lokroep van Tottenham niet weerstaan. Zijn vertrek middenin het seizoen 2019/20 verdiende niet de schoonheidsprijs. Bergwijn had wel oren naar een vertrek naar Londen, ging in gesprek met the Spurs en gaf aan niet meer voor PSV te willen spelen. Toenmalig trainer Ernest Faber gaf daar toestemming voor in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen FC Twente (1-1), al was men in Eindhoven allesbehalve tevreden over de handelswijze van Bergwijn en diens zaakwaarnemer. Een akkoord tussen de clubs over de transfersom was immers niet bereikt. Algemeen directeur Toon Gerbrands liet in de media zelfs ontvallen dat de onderhandelingen met Tottenham per direct gestopt zouden worden. Een dag later werden beide clubs het alsnog eens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tottenham telde minimaal dertig miljoen euro neer voor de buitenspeler, die bij PSV ook als spits en als nummer tien werd gebruikt. De transfersom kan via bonussen nog oplopen en naar verluidt rekent men bij PSV erop dat een totaalbedrag van 32 miljoen euro wordt aangetikt. Zodoende had Bergwijn alsnog zijn gewenste transfer naar het buitenland te pakken, nadat er een jaar eerder een streep ging door een overstap naar Sevilla. Met een contract tot medio 2025 zag de toekomst van Bergwijn in de Premier League er rooskleurig uit. Hij had zich onder manager José Mourinho geen betere start kunnen wensen. De Portugese trainer deed een paar dagen nadat de transfer was afgerond direct een beroep op de Nederlandse aankoop. In de topper tegen Manchester City kreeg Bergwijn een basisplaats. Na iets meer dan een uur spelen tekende hij voor het openingsdoelpunt. Op aangeven van Lucas Moura controleerde hij de bal op de borst, om vervolgens City-keeper Ederson kansloos te laten in de verre hoek. Minuten later liepen zijn kuiten vol en vroeg hij vanwege kramp moegestreden om een wissel.

“Als een kleine jongen droom je er al van om te spelen in de Premier League, maar om dan te scoren bij je debuut in zo'n grote wedstrijd is echt ongelooflijk. Ik ben enorm trots dat ik op deze manier heb mogen debuteren en scoren voor Spurs", glunderde Bergwijn na zijn debuut tegenover Sky Sports. Ook de trainer was in zijn nopjes met de eerste wedstrijd van Bergwijn in het shirt van Tottenham. “Ik denk dat dit de beste manier is om te debuteren”, aldus de Portugees direct na de wedstrijd. “Hij heeft een week lang met ons getraind en kunnen wennen aan onze manier van spelen. Hij is een erg slimme speler, erg open en bescheiden. Dat je thuis tegen de landskampioen zo’n belangrijk doelpunt maakt, en nog een prachtige goal ook, het kon niet beter.” In zijn eerste seizoen zou hij in de Premier League nog twee keer scoren, waaronder het openingsdoelpunt tegen Manchester United (1-1). Met totaal 3 doelpunten in 704 speelminuten verdeeld over 8 basisplaatsen en 6 invalbeurten in de Premier League kon Bergwijn redelijk tevreden terugkijken op zijn aanpassingsperiode in Engeland.

Waar hij bij PSV scoorde aan de lopende band en haast wekelijks uitblonk, is het bij Tottenham een heel ander verhaal. Dit seizoen heeft hij vaak de kans gehad van Mourinho, maar met geen enkel doelpunt, 4 assists in 27 wedstrijden in alle competities presteert hij teleurstellend. Ondanks dat zijn doelpunten in de eerste seizoenshelft achterbleven bleef hij het vertrouwen van de trainer krijgen. Met zijn snelheid en voorzetten zorgde hij voor veel dreiging in de voorhoede van Tottenham. Zijn gebrek aan scorend vermogen in dienst van de nummer acht van de Premier League begint hem nu op te breken. Bovendien slagen zijn concurrenten er wél in om het verschil te maken en begint Real Madrid-huurling Gareth Bale het steeds meer op zijn heupen te krijgen. Waar Bergwijn in 1614 speelminuten niet scoorde, scoorde Bale in 1072 minuten 8 keer, Lucas Moura in 1803 minuten 9 keer en Eric Lamela in 1108 minuten 3 keer. Alleen Son (12) is dit kalenderjaar bij meer doelpunten van Tottenham in alle competities betrokken dan Bale (8). Het zijn mooie cijfers voor de Welshman, minder voor Bergwijn.

Eind vorig jaar nam de kritiek op Bergwijn toe, ook vanuit de achterban van Tottenham. Hij hielp in die fase een hoop kansen om zeep en dat werd hem niet in dank afgenomen. In de topper tegen Liverpool liet hij in zijn vijfde basisplaats op rij twee grote kansen onbenut en ging Tottenham met 2-1 onderuit. Het was pas de tweede nederlaag voor Tottenham tot dan toe, waardoor de koppositie werd overgenomen door Liverpool. Op social media kwam Bergwijn onder vuur te liggen. “Ik weet niet wat ik eraan kan doen, behalve duidelijk maken aan de speler dat we bij deze club allemaal één zijn”, zo sprak Mourinho tijdens een persconferentie zijn steun uit voor Bergwijn. “We winnen en verliezen met elkaar. Hij heeft ons en wij hebben hem. Hij is een van mijn jongens, klaar. Voor mij is er geen reden om hem eruit te lichten. Steven is een goede prof en geeft alles wat hij kan voor de ploeg.” Begin januari raakte Bergwijn geblesseerd en stond hij twee weken aan de kant. Bij zijn rentree tegen Sheffield United (1-3 winst) leverde de voormalig jeugdspeler van Ajax zijn eerste assist in dienst van Tottenham. Het was een welkome opsteker voor Bergwijn, die in de Engelse media geprezen werd voor zijn bijdrage aan de overwinning.

Dat Bergwijn in de Premier League al weken niet meer aan de bak komt heeft vooral ook te maken met de sterke vorm van Bale. De van Real Madrid gehuurde aanvaller heeft een moeizame eerste seizoenshelft achter zich gelaten. Zijn sterkte vorm benadrukte hij eind vorige maand in de wedstrijd tegen Burnley, waarin hij met twee goals en een assist een grote bijdrage leverde aan de 4-0 overwinning. De lovende woorden die Mourinho na afloop van de wedstrijd over Bale sprak zijn weinig hoopgevend voor Bergwijn. “Soms schrijven mensen dingen en soms beelden sommigen jullie je dingen in, omdat jullie verhalen moeten schrijven of dingen willen zeggen die niet helemaal waar zijn”, sneerde hij eerst nog naar de pers. “Maar er is geen enkele manager in de wereld die Gareth Bale niet laat spelen als Gareth Bale in heel goede conditie is”, aldus Mourinho tegen Sky Sports. “Er is er niet één, maar nu is hij beter dan ooit.” De trainer was niet alleen lovend over zijn doelpunten tegen Burnley: “Maar vooral om zijn fysieke prestatie. Nu is hij niet vlak. Nu wisselt hij van tempo in zijn acties. Zelfs met de posities waar hij loopt; soms weer aan de binnenkant, dan weer aan de buitenkant. Hij speelde erg goed en zijn conditie is erg goed.”

“De afwezigheid van Bergwijn in de wedstrijdselectie van Tottenham in de afgelopen weken is merkwaardig. Hij is immers niet geblesseerd en gewoon beschikbaar”, laat journalist Stephen Darwin van de Engelse tak van Goal weten aan Voetbalzone. “Hij heeft sinds begin februari geen wedstrijd meer gespeeld in de competitie. In de Europa League mocht hij starten tegen Wolfsberger (4-0 winst, red.), maar ook in dat duel heeft hij Mourinho niet weten te overtuigen.” Bergwijn werd in het Europa League-duel twintig minuten voor tijd vervangen door Lucas Moura. “Laten we niet vergeten dat Bergwijn een aankoop is van Mourinho”, vervolgt Darwin. “Maar aangezien Heung-Min Son een zekerheidje is en dat Gareth Bale en Lucas Moura boven hem zitten in de pikorde, is het niet waarschijnlijk dat hij op de korte termijn meer aan spelen toe gaat komen. Dat zal ongetwijfeld een grote zorg zijn voor Bergwijn, die natuurlijk met Oranje naar het EK wil. De tijd zal uitwijzen of hij in de zomer op zoek moet naar een nieuwe club. Maar het staat als een paal boven water dat dit een enorm frustrerende periode is in de loopbaan van Bergwijn.”

Dat Bergwijn dit seizoen nog geen doelpunt heeft gemaakt, heeft volgens hem ook te maken met de taken die hij krijgt van Mourinho op op het veld. “Ik moet vaker met de back van de tegenstander mee, waardoor het lastiger is om in scoringspositie te komen”, vertelde de aanvaller aan het begin van dit jaar nog in een interview met Ziggo Sport. “Ik heb ook pech gehad. Een kans tegen Liverpool ging op de paal. Negen van de tien keer zou dat raak zijn. Als ik vaker in zulke situaties kom, maak ik er vanzelf een.” Om in zulke situaties te komen zal Bergwijn minimaal moeten worden opgenomen in de wedstrijdselectie. De laatste keer dat hij in de Premier League in actie kwam was op 7 februari tegen West Bromwich Albion, toen hij een kwartier voor tijd mocht invallen. Een week later tegen Manchester City (3-0 nederlaag) zat hij voor het laatst bij de wedstrijdselectie. We zijn inmiddels drie weken en drie competitiewedstrijden verder, een periode waarin Bergwijn zich vooral op de trainingen heeft moeten tonen aan de technische staf. Of het genoeg is voor een terugkeer in de wedstrijdselectie zal zondag duidelijk worden als Crystal Palace in het kader van de Premier League om 20.15 uur op bezoek komt in het Tottenham Hotspur Stadium.