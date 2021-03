Spaanse kranten lyrisch over Koeman: ‘Hij tekende de perfecte wedstrijd’

Donderdag, 4 maart 2021 om 09:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:04

Barcelona wist woensdagavond op miraculeuze wijze de finale van de Copa del Rey te bereiken en na afloop wordt Ronald Koeman in de Spaanse media overladen met complimenten. De trainer van de Catalaanse bekerfinalist is in het tweede duel met Sevilla (3-0 overwinning) in de halve finale vooral erg moedig geweest, zo luidt het oordeel over de dit seizoen ook vaak kritisch beoordeelde oefenmeester.

Sport looft Koeman, die Barcelona onder toeziend oog van de presidentskandidaten Joan Laporta, Toni Freixa en Víctor Font naar de eindstrijd van de Copa del Rey loodste. "Het is te danken aan zijn moed. En tevens aan zijn vermogen om de loopbanen van talenten en voetballers die al waren afgeschreven nieuw leven in te blazen. En zijn vertrouwen in een project dat aan het begin van het seizoen met zoveel twijfels begon, maar nu steeds meer begint te groeien. En voor nu staat dat oude vernieuwde Barça in de finale van de beker na een epische comeback tegen Sevilla. Een dat terwijl dit een overgangsjaar zou worden bij Barcelona", krijgt Koeman als compliment mee.

Volgens de Spaanse krant begint Barcelona steeds meer naar de filosofie van Koeman te voetballen. "Hij maakt zijn woorden gewoon waar. Niets kon het elftal van Koeman vanavond stoppen. De Nederlandse coach had zijn tekentafel tevoorschijn gehaald en tekende daarop de perfecte wedstrijd voor Barcelona. Een epische comeback, zoals dat zo hoort te zijn. Dit waren 120 minuten paar voetbal van een puur Barça", zo wordt verwezen naar de bloedstollende verlenging tegen Sevilla, die tot stand kwam door een treffer van Gerard Piqué in de 94ste minuut. Uiteindelijk kroonde Martin Braithwaite zich in de verlenging tot de grote held van de Catalanen.

90+4 ?? Gerard Piqué dwingt in the dying seconds een verlenging af tegen de tien van Sevilla ??#ZiggoSport #CopadelRey #FCBSEV pic.twitter.com/kXZurtOv6k — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2021

Mundo Deportivo rept over een 'fantastische en onvergetelijke avond' voor Barcelona, terwijl Koeman als 'legendarisch' wordt omschreven. Volgens Marca weet de trainer Barcelona steeds meer naar zijn hand te zetten. "Koeman groeit echt in zijn rol op de bank. Hij overleefde de blessuregolf, de vele blunders in de verdediging en de apathische houding van Lionel Messi in het najaar. Hij komt nu echt als winnaar uit de strijd. De keuzes voor Pedri, Ronald Araújo en Óscar Mingueza spreken daarbij in zijn voordeel. Barça gaf vanavond tegen Sevilla een duidelijk signaal af."

Marca denkt dat de toekomst van Barcelona er alweer een stuk beter uitziet, zeker als zondag duidelijk wordt wie de nieuwe voorzitter is. De nieuwe preses kan wat betreft het uitstippelen van een plan een voorbeeld nemen aan Koeman, zo klinkt het. "Op dezelfde manier waarop Koeman zijn plannen voor volgend seizoen maakt en zijn manier van werken ziet worden bevestigd. Zelfs Messi overweegt nu om Barcelona trouw te blijven. Juist op het moment dat de storm steeds grotere vormen leek aan te nemen, begint de zon weer te schijnen voor Barcelona", aldus de sportkrant uit Madrid.