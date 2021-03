Drenthe onthult hoe Ramos bij Real Madrid de spot dreef met Ronaldo

Woensdag, 3 maart 2021 om 10:43 • Rian Rosendaal

Royston Drenthe brengt in een uitzending van El Chiringuito TV een bijzondere anekdote uit zijn periode bij Real Madrid naar voren. Volgens de huidige speler van Racing Murcia dreef Sergio Ramos op trainingen van de Koninklijke geregeld de spot met Cristiano Ronaldo, tot het moment dat de Portugese aanvaller in 2009 de overstap maakte van Manchester United richting Real.

"Ik kan me nog perfect herinneren dat Ramos altijd de vrije trappen van Ronaldo nadeed na afloop van de trainingen, met die bekende aanloop van hem. Maar daar kwam eigenlijk direct een einde aan toen Ronaldo naar de club kwam", zo doet Drenthe met een glimlach op zijn gezicht uit de doeken. "Ronaldo verscheen ook met die mentaliteit bij Real en als hij bij de partijvorm niet bij het groepje van Ramos hoorde, dan deed Sergio bij wijze van grap nog weleens de vrije trappen van Ronaldo na op de training", aldus Drenthe, die tussen 2007 en 2010 actief was voor de Madrileense grootmacht.

Drenthe heeft desondanks zeer veel respect voor Ronaldo, die in zijn jonge jaren bij Real al enorm veel professionaliteit aan de dag legde. "Zijn manier van trainen was toen al van een veel hoger niveau en met de manier waarop hij met zijn lichaam omgaat is Ronaldo altijd een groot voorbeeld geweest", deelt Drenthe een compliment uit aan de inmiddels 36-jarige aanvaller van Juventus. "Daarom duurt zijn loopbaan ook al zo lang." De ex-speler van Real komt in dat kader gelijk met een passend voorbeeld op de proppen.

"Als we met de spelersgroep van Real gingen eten in een restaurant en er stond een schaal met ham op tafel, dan nam Ronaldo altijd maar één plakje, absoluut niet meer. Als hij op zo'n moment de hele schaal had opgegeten, dan kon dat de volgende dag weleens een negatief effect hebben tijdens de training." Ronaldo veroverde met Real uiteindelijk maar liefst viermaal de Champions League, voordat hij in de zomer van 2018 koos voor een nieuwe uitdaging bij Juventus.