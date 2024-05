Ooggetuige vertelt wat hij zag: NAC-teammanager Karelse greep collega bij keel

Hoewel NAC Breda zich vrijdagavond met de hakken over de sloot wist te plaatsen voor de play-offs dankzij een 1-1 gelijkspel bij TOP Oss, houdt een incident na afloop in de mixed zone de gemoederen flink bezig. John Karelse, de teammanager van NAC, zou behoorlijk over de schreef zijn gegaan.

Volgens journalist Joost Blaauwhof van Voetbal International is de 53-jarige Karelse zijn eigen perschef te lijf gegaan. Daarnaast zou hij ook twee journalisten hebben bedreigd. Blaauwhof was namens VI aanwezig in de mixed zone en gaf via X tekst en uitleg bij het incident. Karelse lijkt te moeten vrezen voor zijn baan.

“Incident in mixed zone lijkt einde van John Karelse bij NAC. Teammanager vliegt als een dolle onschuldige collega-medewerker aan en bedreigt twee journalisten. Aanvoerder Cuco Martina sprint uit ESPN-interview om clubicoon te ketenen. Gevolgen worden morgen duidelijk.”

“Bij NAC wil men zaterdag alles op een rij zetten en dan zal een oordeel geveld worden. Situatie lijkt onhoudbaar. Knotsgekke beelden overigens, met de camera de andere kant op, die nu al een schaduw over de play-offs werpen”, concludeerde Blaauwhof. In een reactie op een NAC-supporter onthult de journalist dat Karelse de perschef van zijn eigen club ‘op de grond heeft gesmeten’. Het gaat om Alex Knook, die als persvoorlichter van NAC verantwoordelijk is voor alle perscontacten.

Beschrijving ooggetuige

Een ooggetuige heeft tegenovereen beschrijving van het incident gegeven. Karelse was met persvoorlichter Alex Knook onderweg naar de interviewruimte en zou daar al een opgefokte indruk hebben gemaakt. Naar verluidt was het clubicoon boos op podcastmakers van een lokale krant en wilde hij verhaal halen. Toen de perschef probeerde Karelse tegen te houden kreeg het duo ruzie.

Op het moment dat Martina werd geïnterviewd had Karelse Knook volgens de ooggetuige bij zijn keel vast en duwde hij zijn collega door een openstaande deur de toiletruimte in. Martina riep 'John, John, John' en sprong te hulp, daarna zijn de gemoederen snel bedaard. Op beelden die op X zijn gedeeld is duidelijk de verbazing en woede te horen als de perschef roept: “What the fuck doe jij man!”

Opmerkelijk moment: NAC-aanvoerder Cuco Martina loopt tijdens een interview weg om teammanager John Karelse in bedwang te houden. — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2024

Clubwatchers

Hoewel er door de ooggetuige bijgeen namen van podcastmakers worden genoemd, gaat het vermoedelijk om Yadran Blanco en Dennis Kas, clubwatchers van de krant BN DeStem, die samen met Blaauwhof de Gegenpressing Podcast over NAC maken. Vermoedelijk heeft dat alles te maken met de prominente rol die de persoon van Karelse de afgelopen weken kreeg in afleveringen van de Gegenpressing Podcast. Daar wordt Karelse en zijn functioneren al weken onder de loep genomen. Opvallend genoeg was Karelse in het verleden, voordat hij teammanager werd van NAC, een graag geziene gast.

Reactie NAC

Vanuit NAC is er tot op heden nog niet gereageerd op de situatie. Blaauwhof meldt dat de mensen van de club zaterdagmiddag de koppen bij elkaar steken om alles op een rij te zetten en een oordeel te vellen over de positie van Karelse.

