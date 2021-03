Slachtoffer steekpartij legt beslag op kapitale villa van Quincy Promes

Maandag, 1 maart 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

Het slachtoffer van de steekpartij in juli 2020 in Abcoude waarvan Quincy Promes verdacht wordt heeft beslag laten leggen op de kapitale villa van de aanvaller van Spartak Moskou, zo weet De Telegraaf. Het beslag op de luxe woning in Utrecht is maandag bekrachtigd door de rechter, zo bevestigt advocaat mr. Yehudi Moszkowicz aan de krant.

Het gaat om een villa in Utrecht met een waarde van 1,2 miljoen euro. Daarbij hoort volgens het Kadaster ook een bijgebouw ter waarde van zes ton. Moszkowicz bevestigt aan De Telegraaf dat er gerechtelijke stappen tegen Promes worden ondernomen legt uit dat hij het beslag heeft laten leggen 'als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim'. De huidige advocaat van Promes, mr. Gerard Spong, was niet beschikbaar voor een reactie.

Promes wordt verdacht van het neersteken van zijn neef. Het incident speelde zich af tijdens een groot familiefeest in een loods in Abcoude, bijna een jaar geleden. De 29-jarige aanvaller, die onlangs overstapte van Ajax naar Spartak Moskou, werd op 13 december 2020 gearresteerd en zat toen twee dagen vast. Promes zou op het feest hevige ruzie hebben gekregen met zijn neef en hem met een mes hebben gestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en houdt waarschijnlijk blijvend letsel over aan het incident.

De vorige advocaat van Promes, Manon Aalmoes, liet al snel in de media optekenen dat haar cliënt niet aanwezig was in de loods ten tijde van het steekincident. De nieuwe advocaat van Promes, mr. Spong, herriep die lezing. Spong stelt dat er getuigen zijn die bevestigen dat Promes niet degene is die heeft gestoken. De Telegraaf voegt toe dat deze week meerdere getuigen zijn gehoord in de zaak. Ook Promes is opnieuw verhoord door de politie.