Lof voor PSV ondanks exit: ‘Hij hield balbezit omringd door drie tegenstanders’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 10:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:44

PSV kwam donderdagavond dicht bij het bereiken van de laatste zestien van de Europa League, maar kreeg een mokerslag te verwerken toen Hassan Koke in de 88ste minuut de 2-1 namens Olympiacos op het scorebord zette. Na de 4-2 nederlaag in Griekenland was de marge daarmee te klein voor PSV om door te stoten naar de volgende ronde. De Nederlandse media zagen een goed spelend PSV, waarin vooral Olivier Boscagli, Nick Viergever en Mario Götze positief opvielen.

Roger Schmidt werd gedwongen om de geschorste Ibrahim Sangaré te vervangen en koos ervoor om Boscagli door te schuiven naar het middenveld. Die keuze pakte volgens bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad uitstekend uit. "Olivier Boscagli, normaal de man die als centrale verdediger met fluwelen techniek de opbouw leidt", weet het AD. "Een extra 'voetballer' dus in het middenrif. En achterin op de plek van de Fransman nu de ervaring van Nick Viergever, die gisteren zijn 83ste Europese wedstrijd speelde voor een Nederlandse club. Allebei speelden ze uitstekend, Boscagli en Viergever, in een team dat vanaf de start het initiatief greep."

"Er was beweging, er was een collectief idee van drukzetten en er was vooral ook de broodnodige diepte in het spel. Er was een kwartier gespeeld en Malen was al drie keer in de ruimte achter de Griekse defensie gesprint. Iets wat de spits van PSV vorige week in Piraeus nooit deed." Het leidde niet direct tot doelpunten, omdat Malen en Zahavi hun eerste kansen misten. "Maar het was duidelijk: zo moest het vaker. En zo ging het vaker. Boscagli, de uitblinker van de avond, passte makkelijk ballen door linies heen. Götze nam PSV bij de hand met zijn slimheid. Hij hield ook nog balbezit omringd door twee of drie tegenstanders. Rosario had zijn gebruikelijke momenten van onbegrijpelijk balverlies, er gingen ballen op de lat en op de paal, maar het leek of PSV domweg weigerde te capituleren. Tot de fatale 88ste minuut. Dag plek in de achtste finales. Hallo kater."

De Volkskrant benoemt dat PSV de laatste twee maanden geplaagd wordt door blessureleed. "Schmidt kon in de cruciale januarimaand vol toppers niet beschikken over de geblesseerde Cody Gakpo, Noni Madueke, Mario Götze. Zonder het trio dribbelaars boete PSV in aan diepgang en creativiteit, al kon Schmidt in het tweeluik met Olympiakos een beroep doen op de teruggekeerde Götze."

De terugkeer van de ervaren Duitser hielpen PSV volgens het dagblad. "Flitsen van zijn surplus aan kwaliteit waren te zien, al kwamen de creatieve ideeën voor rust vooral van Olivier Boscagli. Als controleur op het middenveld was hij de smeerolie van laatste weken roestige positiespel van PSV. Fijn waren zijn crosspasses naar de andere kant van het veld. Viergever, dit seizoen vooral reserve, bleek met zijn ervaring een rustpunt in de veelbekritiseerde defensie van PSV."

Het Eindhovens Dagblad roemt Eran Zahavi voor het feilloos binnenschieten van een vrije trap, waarmee PSV op 2-0 kwam. "Topkwaliteit, iets wat bijvoorbeeld ook Mario Götze leverde", schrijft de regionale krant. "Zijn subtiele spel aan de bal maakt soms net het verschil tussen een totaal mislukte aanval of een gevaarlijke situatie. Götze is nog niet 'top', maar zelfs in de huidige vorm voor PSV een enorme versterking."

De Telegraaf heeft aandacht voor de grote financiële gevolgen van de uitschakeling voor PSV. "Financieel loopt PSV niet alleen 1,1 miljoen euro aan premie mis voor het bereiken van de volgende ronde. De club voelde tevens de pijn van het niet te uitverkopen eigen huis, dat ongeveer anderhalf miljoen euro aan recette en horecaomzet kost. Daarbij komt dat de ambitieuze talenten van PSV minstens twee duels mislopen, waarin zij zouden kunnen laten zien klaar te zijn voor het EK met hun nationale ploeg of voor toonaangevende clubs in Europese topcompetities."

Spelers als Donyell Malen, Mohamed Ihattaren en Denzel Dumfries kunnen zich niet langer op Europees niveau tonen aan de topclubs. "Juist nu had PSV willen belanden in de fase van de Europa League die zo interessant is voor scouts van de Europese elite. De jonge PSV’ers moeten het nu doen met de drie Eredivisie-toppers die wachten in de komende drie weken, tegen Ajax (thuis), Feyenoord (thuis) en AZ (uit). De niet-succesvolle Europese campagne kan PSV miljoenen schelen aan transferinkomsten, zeker wanneer het op ruime achterstand van Ajax eindigt in de competitie."