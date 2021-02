Uitblinker bij Ajax wordt geprezen: ‘De enige die fier overeind bleef’

Vrijdag, 26 februari 2021 om 09:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:36

Ajax bereikte donderdagavond met hangen en wurgen de achtste finale van de Europa League, zo stellen ook de Nederlandse kranten. De ploeg van trainer Erik ten Hag wordt na de felbevochten zege tegen Lille OSC (2-1) geprezen voor onder meer zijn 'teamspirit' en 'vechtlust'. De kranten lichten voornamelijk Jurriën Timber, die centraal achterin inmiddels een vaste basisplaats lijkt te hebben, uit als de grote uitblinker.

De Telegraaf zag een atypische Ajax-wedstrijd, waarin de Amsterdammers het ‘een keer niet redden op basis van goed voetbal, maar met een geweldige spirit’. De krant roemt Davy Klaassen, die zijn status als Koning van de 1-0 opnieuw waarmaakte. Achterin stond het minder goed, maar bleef Jurriën Timber volgens de krant ‘als enige fier overeind’. De negentienjarige verdediger heeft volgens de krant samen met rechtsback Devyne Rensch inmiddels aangetoond een 'blijvertje' te zijn.

"Een feit was echter wel dat de Fransen dit keer in de eerste tien minuten al meer kansen kregen dan tijdens de hele wedstrijd in Lille", weet De Telegraaf, die doelt op onder meer een doorbraak van Timothy Weah. In de nastoot haalde Lisandro Martínez een schot van Xeka van de lijn. "Veel meer dan Ten Hag lief was, lag het achterin wagenwijd open. Niet in de laatste plaats doordat Daley Blind tegen de vlijmscherp counterende, snelle aanvallers én door het ontbreken van goede rugdekking te vaak in zijn zwakte kwam te spelen."

Blind speelde bij afwezigheid van Nicolás Tagliafico als linksback, maar De Telegraaf voorziet een luxeprobleem als de Argentijn terugkeert. "Dan moeten er flinke knopen worden doorgehakt." Ryan Gravenberch was de laatste weken enkele keren afwezig, en volgens het dagblad was het middenveld met Álvarez, Klaassen en Blind 'eerder perfect in balans'. Tegen Lille nam Gravenberch zijn plek op het middenveld weer in en schoof Blind dus naar achter. "Maar Gravenberch, de revelatie van de eerste seizoenshelft, slachtofferen zou ook weer wat zijn... Het zou flauw zijn om het mindere spel van Ajax tegen Lille alleen aan Gravenberch te wijten, want het talent speelde alleszins behoorlijk."

Ook voor Het Parool was Timber 'de grote uitblinker' van de wedstrijd. De krant noemt de centrumverdediger 'een baken van rust' en deelt een acht uit. Daarmee krijgt Timber samen met doelman Maarten Stekelenburg, eveneens goed voor een acht, het hoogste cijfer. De minste spelers van Ajax waren volgens Het Parool Álvarez, Antony en Neres, die een zes krijgen. Aan de zijde van Lille wordt uitblinker doelman Mike Maignan, die opviel met meerdere uitstekende reddingen, als enige beoordeeld een acht. Sven Botman krijgt een zes.

De Volkskrant zag dat Ajax het zwaar had in de returnwedstrijd tegen Lille. De teamgeest gaf volgens de krant de doorslag. "De ploeg waarvan de reputatie is gebaseerd op de schoonheid van voetbal, blonk donderdag uit in teamkracht. Ajax boog soms voor Lille, maar telkens als de val dreigde, richtte het elftal zich op, om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League."

De krant licht eveneens het goede spel van Timber uit. "Als de onversaagde Lisandro Martínez eens een inschattingsfout maakte, was Jurriën Timber in de buurt voor het herstel. En Edson Álvarez is als een boa van het elftal, die het parkje rondom hem leeg veegt, als het nodig is. Ajax is een team zoals het in een sportteam hoort te zijn: de ene keer redt de een de ander, dan weer schiet de ander de een te hulp. Het is sowieso imponerend dat Ajax met drie tieners aantrad. Zo'n Devyne Rensch, achttien jaar sinds een maand, voetbalt met de ontspanning die een jongen eigen is, als het veulen in de wei dat de groenheid van gras eerder ziet dan de kuilen achter de pollen."

Het Algemeen Dagblad kopt in hoofdletters op de sportpagina: ‘Uit de tenen’. Ajax was volgens het volgens het dagblad ‘onherkenbaar’ en redde het met ‘enig geluk’. “Nog niet eerder dit jaar verliep het combinatiespel van de Amsterdammers zo stroperig”, zo klinkt het. “Het was zoeken en veel balverlies lijden. Hoewel aan de return tien zeges voorafgingen, kwam de thuisclub niet zelfverzekerd voor de dag.”

De krant zag hoe 'de genadeklap' in de slotfase werd uitgedeeld door David Neres. "Uitgerekend de Braziliaan die de voorbije weken, na zijn herstel, steeds meer als zorgenkindje werd beschouwd, maar van trainer Erik ten Hag voor het eerst in maanden weer bijna de negentig minuten vol mocht maken. Maar goed ook, want door zijn knikje bij de tweede paal ging een zucht van opluchting door de lege Johan Cruijff Arena. De Ajacieden vlogen Neres in de armen."